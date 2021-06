Pasta ai Formaggi e Rucola: la Ricetta del Primo Velocissimo

Vi piacciono i formaggi? E allora perchè non cucinarvi ogni tanto una bella pasta ai formaggi?

Con l’aggiunta della rucola, che con il sapore amarognolo si sposa benissimo, questo piatto è facilissimo e velocissimo da realizzare.

Utile quando per esempio avete dei formaggi avanzati in casa, così non li buttate nè li sprecate.

Una pasta ovviamente più ricca e ben lontana della classica pasta e formaggino che da bambini ci facevano mangiare… (ps: ci sono molti che anche da grande se la fanno preparare!!).

In ogni caso è un primo piatto rapido, che è un salva cena o salva pranzo in caso non abbiate avuto molto tempo per dedicarvi alla cucina di casa.

Per realizzarlo ci metterete al massimo 15 o 20 minuti.

Ecco come fare la pasta ai formaggi con rucola, ricetta importata ovviamente nella nostra Campania.

Pasta ai Formaggi con Rucola: la Ricetta Buonissima e Rapidissima

Ingredienti per 4-5 persone

100 gr di prosciutto cotto: 100 gr, 1 fascio di rucola, formaggi: 100 gr di Camoscio d’oro, 100 gr di Fontina e 100 gr di Asiago.

(Volendo potete anche sostituirli, basta che siano tre formaggi diversi a pasta molle).

Preparazione

Prendete i formaggi e tagliateli a pezzettini piccoli, tutti e tre.

Inseriteli in una ciotola abbastanza capiente da contenerli tutti, e fateli sciogliere a bagno maria sul fuoco.

Quando saranno “liquidi”, tagliate poi la rucola piccola piccola, tritatela finemente.

Tagliate a dadini o a listarelle piccole il prosciutto cotto.

Prendete ora un’altra pentola e fate cuocere la pasta in acqua bollente e salata.

Potete scegliere la pasta che volete, sia lunga che corta.

Ideali sono le pennette, oppure i fusilli.

Ma potete anche optare per delle tagliatelle.

Cotta la pasta al dente, scolatela e conditela con la crema di formaggi, la rucola sminuzzata e il prosciutto tagliato a dadini o a listarelle.

Buon appetito con questa ottima e velocissima pasta ai formaggi con rucola.

Fonte: ricettedaischia.it