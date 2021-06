Melanzane in Carrozza: la Squisita Ricetta Napoletana

Le melanzane in carrozza, che richiamano la ricetta della famosa mozzarella, sono un’idea semplice, veloce e tanto golosa.

Ottime sia al forno che fritte, sono da gustare calde e filanti, provatele e sentirete che bontà!

Sono ideali da servire per un aperitivo o un buffet, e possono essere serviti per una cena informale tra amici.

Ingredienti delle melanzane in carrozza

3 grosse melanzane tonde

olio per friggere

500 gr. di mozzarella fiordilatte

qualche foglia di basilico

2 uova

farina

sale

pepe

Preparazione delle melanzane in carrozza

Lavate bene le melanzane e tagliatele a fette spesse mezzo centimetro.

Salatele e mettetele sullo scolapasta, magari con un piccolo peso sopra, e lasciatele stare un’oretta a riposare per dare il tempo che quel liquido amarognolo vada via.

Successivamente lavate le fette di melanzana, asciugatele bene e friggetele in abbondante olio caldo. Una volta che si sono dorate mettetele a sgocciolare sulla carta assorbente.

Farcite poi le melanzane con la mozzarella e con qualche foglia di basilico, tipo sandwich. Poi infarinatele e immergetele nelle uova sbattute con un po’ di sale.

Adesso friggete le melanzane in abbondante olio caldo e sgocciolatele sempre poi sulla carta assorbente. Vanno naturalmente servite ben calde.

Le melanzane in carrozza si preparano anche al forno:

Basterà porre le melanzane in carrozza su una leccarda ricoperta di carta da forno e infornarle in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti. Servitele in tavola ben calde.

Si consiglia di prepararne poco alla volta, perché conservate non sono golose come appena fatte, e possono essere arricchite con una fetta di prosciutto cotto o di speck.

Le melanzane, pur essendo in sé amiche delle diete povere di calorie, possono risultare bombe caloriche in base alle modalità di cottura: la pasta spugnosa dell’ortaggio assorbe moltissimo il condimento, prestandosi perfettamente ad insaporire e ad arricchire piatti gustosissimi ed ipercalorici.

Inoltre, la melanzana assorbe molti sali minerali dal terreno, in particolare potassio, ed è ricca in fibre.

Buon appetito!