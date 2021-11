Come ben si sa, i cani hanno delle caratteristiche caratteriali e fisiche che li rendono unici nel loro genere.

Come per gli umani, anche per i quadrupedi esistono dei veri e propri concorsi dei bellezza. A vincere la più famosa competizione mondiale è stato Glenn.

Lui è Glenn il cane italiano, che ha vinto il titolo del più bello del mondo

Il concorso si è disputato a Brno in Repubblica Ceca e tra molti avversari, il cairn terrier di Lucca si è aggiudicato il titolo del più bello del mondo.

La competizione è durata una settimana, giorni in cui Glenn ha potuto esibire non solo il suo curatissimo aspetto fisico ma anche le sue doti canine.

L’amabile cagnolino si è fatto valere tra altri sedici della sua stessa razza, provenienti da 9 diversi paesi.

Il suo portamento trionfale ha fatto letteralmente impazzire la giuria che non ha avuto dubbi nell’attribuirgli il tritolo.

La sua vittoria è stata apprezzata in tutta Italia, tanto che al suo rientro Glenn è stato ricevuto dal sindaco del comune di Prato.

Il cairn terrier è un grande motivo di orgoglio sia per la sua handler Irene Cavallini che per la proprietaria Silvia Malfatti.

Gelnn un orgoglio italiano

Per il cagnolino di tre anni, questo non è il primo traguardo, nel corso della sua giovane vita ha già vinto il campionato italiano e quello sloveno. Un vero e proprio orgoglio per il nostro paese.

Dopo i nostri complimenti più sentiti a Glenn e alla sua proprietaria, vorremmo ricordare che i canili italiani sono stracolmi di cuccioli in cerca di affetto e di una casa confortevole.

Motivo per cui, vi consigliamo di non soffermarvi solo all’aspetto fisico ma di scegliere con il cuore l’ esserino che ha bisogno del vostro amore e della vostra protezione.