Elezioni comunali Fisciano: candidati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in diretta

Cresce l’attesa per le elezioni comunali 2021 e anche i residenti di Fisciano sono stati chiamati alle urne per rinnovare il consiglio comunale della propria città.

Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Fisciano: i candidati

I canditati sindaco per le elezioni comunali di Fisciano sono tre: Alfonso Cavaliere, Rosario Pacifico e Vincenzo Sessa.

Elezioni comunali Fisciano: le liste

Candidato sindaco: Alfonso Cavaliere

FISCIANO EUROPEA- CITTA’ UNIVERSITARIA

Abramo Ivana

Altobello Giovanna (Sabina)

Ansalone Patrizia

Citro Maria Pia

Morinelli Giovanna

Vicinanza Alessandra

De Chiara Antonio

Di Matteo Pietro

Montefusco Marco

Napoli Giovanni

Risi Vincenzo

Sessa Giuseppe

Spisso Antonio

Vignola Salvatore

Villari Adamo

Volpe Paolo

Candidato sindaco: Rosario Pacifico

IMPEGNO E TRASPARENZA

Alfani Monica

Barra Gaetano

Caiazza Filomena

Federico Vincenzo

Gaeta Italo

Gallo Stefania

Gioia Giovanni

Iannone Lucia

Iocoli Teresa

Ladalardo Crescenza

Landi Andrea

Palatucci Rosaria

Ruocco Francesco

Santoro Vincenzo

Sessa Giuseppe

Streppone Donatell

Candidato sindaco: Vincenzo Sessa

INSIEME PER FISCIANO

Aliberti Francesca

Citro Teresa

D’Auria Teresa

Farina Mariagrazia

Gioia Franco

Guacci Rita

Iannone Carmine Maria

Landi Domenico

Napoli Marco

Pierri Antonio

Prudente Nicola

Ruggiero Nicola

Sabbarese Annarosa

Scafuri Giovanni

Sica Fortunato

Vitale Maria Grazia

Elezioni comunali Fisciano: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll o i sondaggi sul centro nel Salernitano. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Fisciano: spoglio in tempo reale

Alfonso Cavaliere

Rosario Pacifico

Vincenzo Sessa