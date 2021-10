Nella serata di ieri, 22 ottobre 2021, i consiglieri comunali di Bacoli sono stati coinvolti in una situazione che ha mandato la comunità del panico.

Mentre il consiglio comunale andava avanti un uomo di 57 anni del posto è entrato improvvisamente nella stanza minacciando di darsi fuoco.

L’uomo cosparso di benzina e con accendino alla mano ha interrotto l’assemblea comunale per protestare contro il suo licenziamento inserito come punto all’ordine del giorno.

L’uomo del posto, infatti, aveva lavorato come guardia giurata del Centro Ittico campano.

Sono accorsi prontamente sul posto i vigili urbani e i carabinieri.

Le autorità sono riuscite a bloccare l’uomo mentre si accingeva a prendere l’accendino dalla tasca evitando una tragedia vera e propria.

Oltre a denunciare l’uomo per interruzione di pubblico servizio, i militari hanno anche sequestrato l’arma da fuoco di cui, per motivi lavorativi, l’uomo era legalmente in possesso.

Forti sono le parole del primo cittadino riguardo la vicenda:

“È un attacco alle istituzioni democratiche di questa città, senza precedenti nella storia del nostro paese è evidente che l’azione di ripristino della legalità, che stiamo portando avanti con ogni sforzo, qui a Bacoli, sta generando tensioni sociali in un sistema incancrenito di illeciti, illegalità e clientele che ha affossato per decenni la nostra terra. Non possiamo tollerarlo. E, soprattutto, non ci piegheremo”.

Il sindaco ribadisce la necessità di lavorare ancora per riportare la città ad uno stato di sicurezza, ma soprattutto legalità in un contesto in cui clientele e favoreggiamenti regnano.

E sono state forse le prime tensioni sociali a portare a questo gesto estremo da parte dell’uomo di 57 anni.

Nonostante questo poche sono le notizie riguardo le condizioni e le informazioni riguardanti l’uomo che si è spinto fino a minacciare di uccidersi dopo la notizia del suo licenziamento.