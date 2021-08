Vaccino turisti campani in vacanza in Costiera Amalfitana, arriva il camper

Importante iniziativa per i turisti campani che sceglieranno la Costiera Amalfitana per le proprie vacanze: potranno fare il vaccino.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’ASL di Salerno con il supporto di ANCI Campania hanno deciso di raggiungere direttamente in vacanza i propri residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale e che vorranno volontariamente sottoporsi alla prima dose.

Per svolgere tale operazione un Centro Mobile Vaccinale raggiungerà alcune località turistiche della Costiera Cilentana e Amalfitana che dalle 18.00 alle 02.00 renderà possibile la somministrazione dei diversi vaccini disponibili, sia per la seconda dose che per la prima.

Una bella e interessante iniziativa che va ad inserirsi nella necessità di dare una risposta concreta e condivisa all’emergenza Covid utilizzando l’unico strumento a nostra disposizione ovvero il vaccino.

Il progetto di raggiungere i turisti campani in vacanza per la somministrazione del vaccino, come detto, non riguarderà solo la Costiera Amalfitana ma anche quella Cilentana andando a coprire due delle zone dal maggiore richiamo turistico dell’intera regione.

E’ stato reso noto anche il calendario. Le prime tappe sono le seguenti:

– martedì 3 agosto 2021, Marina di Camerota

– mercoledì 4 agosto 2021, Palinuro

– giovedì 5 agosto 2021, Acciaroli

– venerdì 6 agosto 2021, Positano