Tramonti: scomparsi due cagnolini, avviate le ricerche in tutta la Costiera

Avviate le ricerche per due cani scomparsi questa mattina a Tramonti. A lanciare l’allarme i volontari dell’ENPA Costa d’Amalfi.

I due cuccioloni neri e bianchi si sono allontanati dalla loro casa situata a Gete, frazione del Polmone Verde della Costiera Amalfitana.

I padroni, dalle 8.00 di questa mattina, hanno chiesto aiuto con un appello ai volontari dell’associazione ENPA Costa d’Amalfi. Chiunque dovesse avvistarli può immediatamente inviare la segnalazione all’Ente Nazionale Protezione Animali della Costiera.

E’ da molto che l’organizzazione no-profit si occupa della salvaguardia e del benessere degli animali della Divina.

Con grande impegno e dedizione, i volontari ENPA salvano e donano una casa agli animali in difficoltà che molto spesso sono causati dall’abbandono. Sottolineiamo che non in questo caso non si tratta di un abbandono ma i due cagnolini si sono allontanati spontaneamente.

Nel periodo estivo, infatti, si registra un’impennata del fenomeno che ha portato alla creazione di una formidabile iniziativa, firmata dal LNDC Animal Protection e Anas, dal titolo #AMAMIEBASTA.

La campagna invita ogni cittadino a mettere in sicurezza ogni animale randagio in difficoltà ed a chiamare in aiuto e supporto gli enti competenti.

La Costiera si impegna già da tempo nel rispetto dell’ambiente e soprattutto nel garantire agli animali una vita felice insieme alle loro famiglie.

Speriamo che i due cagnolini vengano ritrovati al più presto. Non bisogna mai stancarsi di ricordare che l’abbandono è un reato e che viene punito dalla legge.

Gli animali devono essere difesi, curati, amati e protetti.

Se qualcuno dovesse vedere o ricevere maggiori informazioni non esiti a contattare i volontari ENPA al numero 338 402 7762 o a scrivere sulla rispettiva pagina Facebook.