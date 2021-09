Terribile Incidente nel Salernitano: 18enne sbalzato fuori dall’auto

Terribile incidente questa notte nel Salernitano, e per la precisione a Battipaglia. Il sinistro ha riguardato due automobili e coinvolto ben 8 persone.

Due le auto che si sono scontrate frontalmente in via Rosa Iemma a Battipaglia, una con a bordo 5 ragazzi di Capaccio ed un altra con tre cittadini magrebini.

Diversi i mezzi di soccorso che sono intervenuti sul posto che hanno trasportato i feriti negli ospedali di Salerno, Eboli e Battipaglia. Il più grave è un ragazzo di 18 anni che è stato sbalzato fuori dall’autovettura in cui si trovava.

Il giovane è stato ricoverato in codice rosso e non era cosciente al momento del trasporto in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Le altre persone coinvolte nel sinistro non versano in condizioni preoccupanti anche se presentano diversi traumi e sospette fratture.

Sul posto del sinistro anche i vigili del fuoco ed i carabinieri di Battipaglia che dovranno accertare la dinamica dell’incidente.