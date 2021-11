Partorisce all’interno del palazzo con l’aiuto dei poliziotti. La storia di Miraco

È successo a Napoli: una mamma ha dato alla luce la sua bambina nell’androne di un palazzo con l’aiuto dei poliziotti.

Celebrare la nascita di una nuova vita è sempre un evento unico che porta gioia nel cuore di tutti. Stavolta però, l’accaduto ha qualcosa che lo rende ancora più singolare.

Sono da poco passate le ore 13 in via Croce, a San Pietro a Patierno, quartiere situato nell’area nord di Napoli. La mamma inizia a sentirsi male nell’androne del palazzo. Le doglie sono arrivare in anticipo rispetto al tempo previsto.

Si trova stesa a terra all’uscio della porta, quando iniziano le prime contrazioni. I poliziotti accorrono prontamente in suo soccorso e cercano per quanto possibile di far sgomberare la zona dai curiosi che accorrono.

Alla fine del parto, la bimba viene prelevata dalle gambe della mamma, una donna di origine nigeriana e viene avvolta in una copertina che le hanno dato i vicini per poterla tenere al caldo. Intanto ben due ambulanze partono dai Pronto Soccorsi del Vomero e di Carlo III. La piccola e la mamma esausta vengono portate a Villa Betania per assicurarsi che sia tutto sotto controllo.

Per fortuna, entrambe risultano in buone condizioni di salute. La splendida bambina pesa 2,8 kg. Il commissariato di Secondigliano ha dotato la famiglia dei beni di prima necessità per le prime settimane di vita della piccola. Si cerca di fare il possibile per aiutare la famiglia in difficoltà.

Anche alla Questura di Napoli e nel gruppo Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” si è parlato del lieto evento, sottolineando l’importanza del soccorso prestato dalle forze dell’ordine in un momento tanto bello quanto delicato.

Ad essere unico nel suo genere è anche il nome della bambina. Infatti, le è stato dato il nome Miraco, da Miracolo. Miracolo, proprio come il miracolo di una nuova piccola vita tra noi.