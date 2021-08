Gusta Minori: annullato l’appuntamento di questa sera

Annullato l’appuntamento di questa sera del Gusta Minori. La decisione è legata alle piogge abbondanti cadute nel pomeriggio di oggi sulla Costiera Amalfitana.

A comunicarlo è stato il direttore di produzione di Gusta Minori Antonio Porpora: “A causa del maltempo abbiamo dovuto annullare gli spettacoli di Drama De Antiquis Fantasite 5.0 programmati inizialmente per Gusta Minori, in Costiera Amalfitana, per questa sera, Giovedì 26 Agosto, alle ore 20 e 30; 21 e 30; 22 e 45. Nelle prossime ore seguiranno altre comunicazioni ed eventuali aggiornamenti”.

A Minori in queste ore sono a lavoro volontari e addetti per la pulizia delle strade letteralmente invase dal fango.

Una saggia decisione per evitare ulteriori rischi per la popolazione e per le persone che sarebbero accorse per assistere al Gusta Minori.