Elezioni Comunali Altavilla Silentina: candidati, liste e sondaggi. Segui lo spoglio in tempo reale

Cresce il fermento per le imminenti elezioni comunali 2021, anche i residenti di Altavilla Silentina sono chiamati alle urne. Vediamo allora i candidati, le liste, i sondaggi ed i risultati sulle comunali per il centro in provincia di Salerno.

Elezioni comunali Altavilla Silentina: i candidati

I candidati a sindaco per le elezioni comunali di Altavilla Silentina sono due: Francesco Cembalo e Enzo Giardullo.

Elezioni comunali Altavilla Silentina: le liste

Candidato sindaco: Francesco Cembalo

TUTTI PER ALTAVILLA

Amoroso Francesco

Di Matteo Giovanna

Di Masi Sergio

Di Verniere Antonietta

Marra Antonio

Marra Enzo

Minasi Cristiana

Poppiti Lorena Isabel

Rizzo Carmine

Romagnuolo Patrizia

Russo Giovanni

Saponara Franca

Candidato sindaco: Enzo Giardullo

INSIEME PER RICOMINCIARE

Bacco Lucia

Baione Vincenzo

Cembalo Davide

D’Angelo Laura

Di Maurizio Poto

Galzerano Merirosa

Ingenito Michele

Iuliano Emilio

Mastroberti Veronica

Melito Pasquale

Polito Giuditta

Stoppiello Fiorenzo

Elezioni comunali Altavilla Silentina: sondaggi

Al momento non sono stati resi noti ancora sondaggi relativi alle Elezioni comunali, ma con l’avvicinarsi dell’election day è possibile che riusciremo a fornirvi tali dati. Visto anche il numero limitato di abitanti non è detto che le società specializzate decidano di concentrarsi per quanto concerne gli exit poll o i sondaggi sul centro salernitano. In qualsiasi caso vi terremo aggiornati.

Elezioni comunali Altavilla Silentina: spoglio in tempo reale

Francesco Cembalo

Enzo Giardullo