La detox wather, è la bevanda perfetta, soprattutto in questo periodo dell’anno. Come tutti saprete, il miglior metodo per avere un organismo sano, è idratare il corpo.

Soprattutto in questo periodo in cui i liquidi persi a causa dell’eccessivo calore, sono davvero tanti.

Detox water: ecco la ricetta della bevanda rinfrescante che drena e sgonfia

Come consigliato dagli esperti, per apportare il giusto quantitativo di acqua, al nostro organismo, bisognerebbe bere almeno due litri di acqua al giorno.

Ovviamente però non tutti riescono a bere cosi tanti liquidi nel corso della giornata, per questo motivo bisogna aiutarsi con dei piccoli stratagemmi che rendono più piacevole questa routine.

Arriva dall’America e sta spopolando in tutta Europa, stiamo parlando della: detox wather, nient’altro che un acqua depurativa, realizzata con frutta o verdura.

Le versioni che potrete realizzare sono davvero tante, noi ve ne proponiamo una tra le più gustose ed efficaci.

Gli ingredienti per un litro di detox wather:

1 litro di acqua

un limone

un cetriolo

2 cucchiaini di zenzero

un rametto di menta

Il limone i cetrioli e lo zenzero, sono alcuni tra i prodotti naturali più ricchi di vitamine e di proprietà benefiche per l’organismo, in particolare:

Il limone è ricco di vitamina C e contiene la pepsina, un enzima capace di bruciare i grassi ed attivare il metabolismo.

lo zenzero, è conosciuto in tutto il mondo per e sue proprietà antinfiammatorie ed antiossidanti, di grande aiuto contro la cellulite.

I cetrioli sono ricchi di acido tartarico, una molecola antiossidante che aiuta a dimagrire e favorisce l’eliminazione dei gas intestinali.

Come preparare la detox wather:

Per prima cosa lavate e tagliate a fettine, il cetriolo e il limone. Dopo di che mettetele in una ciotola con l’acqua, lo zenzero a pezzettini e le foglie di menta.

Lasciatelo riposare a temperatura ambiente per un’intera nottata. Il giorno dopo, smistate il liquido in due bottiglie da mezzo litro e riponetele in frigo.

La vostra bevanda Detox è pronta, non vi resta che gustarla.