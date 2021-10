Chi è Simona Cavallari: età, marito, figli, malattia, Daniele Silvestri e vita privata

Simona Cavallari è un’attrice molto conosciuta e amata. E’ stata protagonista di diversi film di grande successo.

Proprio grazie a questo ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che da anni la seguono con grande affetto.

Nei mesi passati si è parlato molto sui giornali specializzati anche della fine del suo matrimonio con Daniele Silvestri.

Nonostante tutto l’artista è riuscita ad andare avanti anche se ha passato un periodo di grave difficoltà.

Chi è Simona Cavallari

Simona Cavallari è nata a Roma il 5 aprile del 1971. L’esordio arriva da giovanissima nel film per il piccolo schermo Colomba nel 1982.

Tre anni più tardi arriva anche l’esordio al cinema con Pizza Connection. Torna in televisione con un ruolo più importante con La piovra 4.

Con il sogno della farfalla sbarca anche al Festival di Cannes. A seguire prende parte a film come Amor nello specchio e Prima del Tramonto.

La popolarità, però, arriva principalmente grazie alla televisione. Su Rai2 è protagonista della serie tv Sospetti. Successivamente prende parte a La caccia, I figli strappati, e Il capo dei capi.

Negli ultimi anni in molto l’hanno identificata come Claudia Mares il vicequestore protagonista di Squadra Antimafia.

I suoi ultimi lavori per il piccolo schermo sono Storia di una famiglia perbene in onda tra pochi giorni su Canale 5 e Viola come il mare che sarà trasmesso nel 2022.

Simona Cavallari: vita privata

Per quanto concerne la sua vita privata di Simona Cavallari si è sposata con il cantante Daniele Silvestri. Una relazione lunga 11 anni dalla quale sono nati Pablo Alberto nel 2002 e Santiago Ramon nel 2003.

Quando il cantautore ha deciso di interrompere il loro matrimonio per l’attrice, come ha lei stesso raccontato in un’intervista, è stato un periodo estremamente difficile.

Ha sofferto di depressione perchè ha visto sparire in un sol colpo tutte le certezze della sua vita. Nel 2011 ha avuto un figlio che si chiama Levon Axel nato dalla relazione con Roberto Libertini.

Dopo aver superato il periodo buio, però, ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di Giovannino Glorio.