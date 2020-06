Serena Autieri è una delle artiste più apprezzate del apnorama artistico italiano: è è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana.

Chi è Serena Autieri: età, lavoro, carriera e vita privata

Serana Autieri è nata a Napoli il 4 aprile 1976 e fin da bambina studia danza classica, canto e recitazione.

Dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Napoli, frequenta la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II, intraprendendo contemporaneamente la sua carriera di attrice e recitando in diversi spettacoli teatrali.

Nel 1998 entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole, interpretando il ruolo della cantante Sara De Vito. Nel 2001 ha affiancato come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5 Stranamore.

Tra il 2001 e il 2002 è tra i protagonisti della prima e seconda serie di Vento di ponente, entrambe trasmesse da Rai 2. Ancora su Rai Due appare nella miniserie in quattro puntate, Tutti i sogni del mondo, in cui è anche l’interprete della sigla.

Nella stagione 2002-2003 è protagonista nel musical Bulli & Pupe, grazie al quale viene scelta, insieme a Claudia Gerini, da Pippo Baudo per affiancarlo nel Festival di Sanremo 2003.

In seguito è protagonista, insieme a Massimo Ghini, del musical Vacanze Romane, diretto da Pietro Garinei, presentato in anteprima al Teatro Sistina a Roma il 17 febbraio 2003 e portato in tournée nella stagione 2004-2005.

Nel 2004 gira il suo primo film intitolato Sara May, regia di Marianna Sciveres. Successivamente è protagonista di alcune miniserie tv: La maledizione dei Templari e Callas e Onassis (2005)entrambe del 2005, e L’onore e il rispetto; sul set di quest’ultima serie conosce Gabriel Garko, con il quale avrà una relazione.

È stata protagonista, con il ruolo della professoressa Elisabetta Paliani, nel film Notte prima degli esami – Oggi (2007), diretto da Fausto Brizzi. Nel 2008 ritorna sul piccolo schermo come guest star della soap opera Agrodolce ed è protagonista del film tv di Canale 5, Dottor Clown, regia di Maurizio Nichetti.

Nel gennaio del 2010 torna su Canale 5 con la miniserie in due puntate Nel bianco e nel 2011 recita nel film Femmine contro maschi. Sempre nello stesso anno recita il ruolo di Sabina nella fiction tv Dov’è mia figlia?, regia di Monica Vullo.

Nel 2012 partecipa, vincendo, al talent show di Rai 1 Tale e quale show e poi conduce sulle reti Rai Una voce per Padre Pio con Massimo Giletti e Cantare è d’amore con Amedeo Minghi.

Nell’estate del 2012 è la conduttrice di Festival show, diventando protagonista dell’evento di Radio Birikina e Radio Bella & Monella che tocca le principali città del Nord Italia.

Nel 2013 è tra i protagonisti del film Il principe abusivo, per l’esordio alla regia di Alessandro Siani. Nel giugno dello stesso anno interpreta la moglie di Leonardo Pieraccioni nel film natalizio Un fantastico via vai e un’aspirante showgirl in Sapore di te, l’altro film natalizio di Carlo Vanzina.

Viene inoltre chiamata a doppiare Elsa, la regina delle nevi, nel nuovo musical animato targato Disney, Frozen – Il regno di ghiaccio, di cui interpreta in italiano anche le canzoni. Nel 2014, la Disney riconferma la sua voce sull’attrice Georgina Haig, nel ruolo di Elsa nella quarta stagione di C’era una volta, dando vita a una vera e propria rivoluzione nel doppiaggio con i talent, insieme a Serena Rossi.

Mentre nel 2016 fa parte del cast di Se mi lasci non vale, il nuovo film di Vincenzo Salemme. Nel 2018 partecipa a Celebrity Master Chef e l’anno seguente torna a doppiare Elsa in Frozen II – Il segreto di Arendelle, sequel del film del 2013.

Nel settembre 2010 ha sposato a Spoleto il manager Enrico Griselli con il quale, il 1º marzo 2013, ha avuto la figlia Giulia Tosca.