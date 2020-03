Continua questa sera la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo condotta da Amadeus.

Tra i cantanti in gara si esibirà Piero Pelù.

Chi è Piero Pelù Festival di Sanremo: età, carriera, canzone e vita privata

Piero Pelù è nato a Firenze il 10 febbraio del 1962. Sin da piccolo si avvicina al mondo della musica e negli anni ’70 è attirato dall’universo punk londinese.

Dopo le scuole superiori si trasferisce in Inghilterra ma fa ritorno poco tempo dopo perchè deluso dal mondo che ha trovato.

Nel 1980 nascono i Litfiba, con Antonio Aiazzi, Federico “Ghigo” Renzulli, Gianni Maroccolo e Francesco Calamai, ossia l’ossatura storica del gruppo.

Il primo concerto si tiene il 6 dicembre del 1980 alla Rokkoteca Brighton, nei dintorni di Firenze.

Arrivano con questa compagine i primi album da Eneide di Krypton del 1983 a Desaparecidos del 1985.

Prende il via così la carriera di uno dei rocker più conosciuti e amati degli ultimi anni. Piero Pelù dal 2000 al 2012 prova la carriera da solista con ottimo successo.

L’11 dicembre 2009 viene ufficializzato, sul sito ufficiale della band, il ritorno di Pelù come cantante dei Litfiba. Nel 2010 la band si esibisce in una lunga tournée che godrà di un ampio consenso di pubblico.

Dal 7 marzo al 30 maggio 2013 Pelù è uno dei coach della prima edizione del talent show The Voice of Italy, in onda su Rai 2, insieme a Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante e Noemi.

Il 23 settembre dello stesso anno, i Litfiba annunciano una pausa del gruppo: Piero Pelù e Ghigo Renzulli si dedicheranno ai propri progetti personali, per poi tornare a lavorare assieme al nuovo disco, dall’autunno 2014.

Nel 2018 partecipa, per la seconda volta in carriera, come ospite al Festival di Sanremo. Durante la quarta serata della manifestazione duetta con Claudio Baglioni in un tributo a Mogol e Battisti con il brano Il tempo di morire.

Il 31 dicembre 2019 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, per la prima volta come artista in gara. La sua canzone si intotola Gigante.