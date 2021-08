Gabriele Corsi è un famosissimo presentatore e comico romano, divenuto famoso per essere un componente del trio medusa.

Chi è Gabriele Corsi: età, moglie, figli, curiosità e vita privata

Il comico si è fatto amare dal pubblico per le sue capacità da conduttore, attore e scrittore. Cosa molto bizzarra, se si pensa che ha iniziato la propria carriera con un espulsione dalla scuola di teatro di Roma: Silvio D’amico.

Gabriele Corsi è nato a Roma nel 1971, città in cui vive tutt’ora e in cui si è prima diplomato e po laureato in scienze politiche.

Il tutto senza mai abbandonare la sua grande passione per il teatro, motivo per il quale continua a studiare presso la scuola: Susan Strasberg’s Actor’s Studio.

Ha cosi iniziato una lunga gavetta teatrale. Fa il proprio esordio televisivo nella fiction il Maresciallo Rocca, al fianco d uno dei grandi della televisione italiana: Gigi Proietti.

Raggiunge la fame quando entra a far parte del trio comico medusa, partendo da radio deejay per poi arrivare in tv e avere un ruolo di rilievo nel programma: Le iene.

Moltissimi i programmi TV che lo hanno visto alla conduzione,

ricordiamo Take me out – Esci con me, su Real Time, per poi seguire con il programma Amore e quarantena. Gabriele Corsi si è fatto seguire anche per il blog da lui gestito su: Il Fatto quotidiano, in cui tratta i temi più bizzarri.

Nel 2021 raggiunge un traguardo importantissimo, insieme a Cristiano Malgioglio commenta la finale dell’ Eurovision Song Contest.

La vita privata di Gabriele Corsi

Sappiamo del conduttore che è un grande appassionato di calcio e che tifa per la Lazio. E’ anche un grande appassionato di vini e di buon cibo.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Gabriele Corsi, sappiamo che è sposato Laura Petrici, giornalista di rilievo del quotidiano: La repubblica.

Dal loro matrimonio sono nati due figli; margherita e Leonardo.