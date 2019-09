Alvin è senza ombra di dubbio uno dei conduttori più conosciuti e amati del panorama televisivo e radiofonico italiano.

Grazie alla sua simpatia, alla sua ironia e al suo talento ha conquistato il cuore di migliaia di persone che lo seguono con grande affetto.

Chi è Alvin: età, moglie, curiosità, figli, carriera e vita privata

Alberto Bonato, nome di battesimo di Alvin è nato il 18 ottobre del 1977 a Rho, in provincia di Milano.

Il debutto in televisione arriva nel 1998, quando è uno dei giovani presentatori di Disney Channel insieme con Alessandra Bertin, Marcello Martini e Valentina Veronese.

Il passaggio a Italia 1 arriva due anni più tardi quando viene scelto per guidare Speed. Il 2001 è l’anno del magazine musicale Fluido prima di tornare nuovamente a Mediaset per guidare Mosquito.

Televisione e musica sono le sue passioni che riesce ad unire in Top of the Pops, trasmissione culto per i primi anni del nuovo millennio.

Negli anni successivi si dedicherà alla radio sua grande passione ed è spesso ospite di diverse trasmissioni televisive in particolare sui canali mediaset.

A partire dal mese 2015 è inviato in Honduras del reality show L’isola dei famosi, la cui decima edizione viene trasmessa su Canale 5 e presentata da Alessia Marcuzzi.