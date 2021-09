Adriana Volpe è una delle più amate conduttrici italiane. Dopo aver lavorato in Rai per moltissimi anni, ha debuttato in Mediaset con la partecipazione al Grande fratello Vip.

Esperienza che le ha dato molta visibilità e le ha permesso di farsi conoscere a 365 gradi.

Chi è Adriana Volpe: età, figli, marito, carriera, curiosità e vita privata

Adriana Volpe è nata a Trento il 31 maggio del 1973 e, dopo il liceo, inizia la sua carriera di modella a Roma.

Il suo debutto televisivo avviene nel 1993 quando diventa valetta nel programma Rai del sabato sera Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

La donna ricopre quel ruolo per tre edizioni. Debutta nel 1995 come attrice sul grande schermo, prendendo parte ai film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Nel 1999 torna in Rai per prender parte al programma del fine settimana Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2, che conduce assieme a diversi partner per dieci edizioni fino al 2009.

Oltre a Mezzogiorno in famiglia, conduce anche il programma Mattina in famiglia. Nel 2004 realizza un calendario sexy per il settimanale Panorama ed entra nell’Albo dei giornalisti.

Nella primavera del 2007 è una delle concorrenti della seconda edizione del talent show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Dal settembre del 2009 a maggio del 2017 conduce per otto edizioni il programma: I fatti vostri, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 2, insieme a Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. C

Dopo diversi anni dall’ultima esperienza come attrice, nel 2016 torna nelle sale cinematografiche prendendo parte al film francese Teen Star Academy.

Nell’estate dello stesso anno si è alternata con Lorena Bianchetti nella conduzione della diciassettesima edizione del Festival Show.

É tornata a condurre nel 2017 insieme a Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, la trasmissione Mezzogiorno in famiglia, in onda ogni sabato e domenica mattina su Rai 2.

Dal 20 settembre 2018 fa parte, in coppia con Marcello Cirillo, alla settima edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express.

Adriana Volpe è stata sposata per soli quattro mesi nel 2000 con Chicco Cangini. Il 6 luglio 2008 ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli con il quale ha avuto la figlia Gisele, nata l’11 agosto 2011. E’ laureata in lettere con lode.

Il percorso nella casa del Gf

Adriana all’interno della casa ha raccontato dei suoi problemi avuti con l’emittente televisivo per cui lavorava, la Rai, e della sua lite con Giancarlo Magalli.

La sua esperienza come concorrente del reality le ha dato la possibilità di farsi apprezzare, motivo per il quale Alfonso Signorini l’ha scelta per diventare opinionista della nuova edizione del Gf vip.

Al suo fianco ci sarà Sonia Bruganelli, moglie del conduttore Paolo Bonolis, le due donne avranno il compito di commentare le vicende che si svolgeranno nella casa.