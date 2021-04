Campania spostamento in zona arancione? Oggi la decisione

Oggi ci sarà l’attesa decisione sulla fascia di colore che dovrà occupare la regione Campania.

Come ormai accade da diverse settimane il venerdì è il giorno designato dal ministro della salute Roberto Speranza per tutti gli spostamenti e le modifiche per le regioni italiane, in base alla situazione epidemiologica.

Al momento non vi sono certezze ma Puglia e Campania sperano nella zona arancione, mentre sarà più difficile che questo accada per la Valle d’Aosta e la Sardegna.

Bisogna ricordare, inoltre, che fino al 30 aprile non ci saranno zone gialle. Tornando al discorso della Campania, al momento resta alto il numero dei nuovi positivi: 2.212. Il tasso di incidenza relativo è del 10,44%. Si allenta la pressione sugli ospedali: i posti occupati in terapia intensiva sono 127 (-6), quelli in degenza 1.585 (-7).

Non resta che attendere cosa verrà fuori dal monitoraggio dell’Iss e conseguentemente quale decisione prenderà il ministro.