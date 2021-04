Campania, De Luca da Fabio Fazio: “Troppa gente in strada. Bisogna vaccinare le categorie economiche”

Ieri sera Vincenzo De Luca è stato ospite a Che tempo che fa il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai3.

Il Governatore della regione Campania si è detto preoccupato perchè la popolazione è stremata da questa situazione legata al Covid.

“Zona rossa, gialla, arancione: alla fine camminiamo per strada e vediamo che tutti fanno come gli pare. Il vero problema non sono i ristoranti aperti fino alle 23. Il problema è la movida: i ragazzi che continuano ad andare in giro senza problemi. C’è bisogno di maggiori controlli a cominciare banalmente dalle multe. Non ci sono vaccini e mi chiedo cosa aspetta il Governo ad approvvigionarci di vaccini? Perchè è la mancanza di vaccini che penalizza le categorie economiche. Governo si muova e chieda ad Aifa di valutare altri vaccini come lo Sputnik. La regione Campania ha sottoscritto un contratto per la fornitura, ovviamente solo quando e se arriverà l’autorizzazione di Aifa. Perchè a San Marino hanno vaccinato tutta la popolazione con lo Sputnik e noi perdiamo tempo”.