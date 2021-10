Atrani, tornano i contagi da Covid, positive 6 persone

Tornano i contagi di Covid – 19 anche ad Atrani. Il comune più piccolo d’Italia per estensione territoriale ha infatti comunicato la positività al Covid di 6 suoi concittadini.

La comunicazione delle positività è stata resa nota dall’Ente sulla propria pagina Facebook.

“L’Asl di competenza ha comunicato la positività al Covid -19 di 6 cittadini: di questi 5 appartengono allo stesso nucleo familiare. Anche ad Atrani, così come sta accadendo in tutti i paesi della Costa d’Amalfi, stanno tornando a salire i casi di Covid- 19. Esortiamo i cittadini, vaccinati e non, a continuare a seguire tutte le norme di igiene che ormai ci accompagnano da quasi due anni. Esortiamo, infine, a chi non l’ha ancora fatto, a sottoporsi alla vaccinazione”.

Continuano dunque a salire i contagi in Costiera Amalfitana, ricalcando la situazione della Campania in quanto contagi. Ieri, infatti, la nostra regione è stata collocata dall’ISS nella fascia a rischio moderato.