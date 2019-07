Alan Palmieri è uno dei conduttori e speaker radiofonici più conosciuti e amati del panorama italiano.

Grazie alla sua simpatia e al suo talento ha conquistato l’apprezzamento di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Alan Palmieri Battiti Live: chi è, età, moglie, curiosità, carriera e vita privata

Alan Palmieri è nato in Svizzera nel 1975. E’ arrivato in Puglia da giovane quando ha mostrato la sua grande passione per al radio.

Grazie a Radionorba il suo sogno di diventare speaker diventa realtà e pian piano si afferma come uno dei conduttore di punta fino a diventare station manager.

Nella sua carriera ha avuto anche la possibilità di lavorare con radio di richiamo nazionale come Radio 105 e RTL 102.5.

Per quanto concerne la sua vita privata, Alan è sposato con Caterina Costantini la moglie che ha lasciato Rtl a ridosso della nascita di suo figlio.

In più occasioni lo speaker ha raccontato del suo grande amore per gli animali e in particolare per i cani.

Anche quest’anno sarà in giro per l’Italia, accompagnato da Elisabetta Gregoraci con Battiti Live, l’evento organizzato proprio da Radionorba.