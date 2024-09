Powered by

Sempre al tuo fianco, la nuova serie in onda su Rai 1 dal 15 settembre, ha suscitato grande interesse non solo per la trama avvincente e il cast stellare composto da Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Fortunato Cerlino e Peppino Mazzotta, ma anche per le meravigliose location in cui è stata girata. Ambientata sull’isola di Stromboli, la serie segue le vicende di Sara Nobile (interpretata da Ambra Angiolini), una geologa a capo della sezione emergenze della Protezione Civile locale. Ma dove sono state realmente girate le scene? Scopriamo i luoghi che hanno fatto da sfondo a questa affascinante produzione.

Le location di Sempre al tuo fianco

La serie è ambientata principalmente sull’isola di Stromboli, una delle perle dell’arcipelago delle Isole Eolie in Sicilia. L’isola è famosa in tutto il mondo per il suo vulcano, uno dei più attivi al mondo, che regala suggestive eruzioni visibili anche da lontano. Proprio la presenza del vulcano gioca un ruolo fondamentale nella serie, che vede i protagonisti affrontare numerose emergenze legate alla natura imprevedibile di Stromboli.

Durante le sei puntate della serie, gli spettatori potranno ammirare diverse bellezze naturali e storiche dell’isola. Tra i luoghi iconici ci sono:

Ginostra , un piccolo e pittoresco villaggio sull’isola, noto per la sua tranquillità e le sue vedute mozzafiato.

, un piccolo e pittoresco villaggio sull’isola, noto per la sua tranquillità e le sue vedute mozzafiato. Lo Strombolicchio , un isolotto vulcanico di fronte a Stromboli, simbolo geologico della forza della natura.

, un isolotto vulcanico di fronte a Stromboli, simbolo geologico della forza della natura. La casa di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, dove i due celebri attori soggiornarono durante le riprese di Stromboli (Terra di Dio) negli anni Quaranta.

Questi luoghi sono stati scelti per valorizzare il legame tra la trama della serie e l’ambiente naturale di Stromboli, che diventa a tutti gli effetti un “personaggio” della storia, capace di influenzare il destino dei protagonisti.

L’incendio durante le riprese

Tuttavia, la serie è stata legata a Stromboli anche per un tragico evento. Il 25 maggio 2022, durante le riprese di una scena di Sempre al tuo fianco, un piccolo incendio appiccato per esigenze di copione è sfuggito al controllo, causando un vasto rogo che ha devastato circa un ettaro di macchia mediterranea. Le fiamme, iniziate da una scena che mostrava un intervento della Protezione Civile, si sono rapidamente diffuse, costringendo la troupe a interrompere immediatamente le riprese.

La Rai ha attribuito la colpa dell’incidente alla società produttrice della serie, affermando che non è intervenuta subito per arginare il fuoco. Questo episodio ha causato grande indignazione tra i residenti di Stromboli, che si sono visti privati di parte del loro prezioso paesaggio naturale.

Le conseguenze dell’incendio: l’alluvione

Purtroppo, i danni causati dall’incendio non si sono limitati alla distruzione del terreno. Il 12 agosto 2022, due mesi dopo il rogo, un violento temporale si è abbattuto sull’isola. L’assenza di vegetazione bruciata ha impedito al terreno di assorbire l’acqua, causando una devastante alluvione. Le conseguenze delle piogge torrenziali sono state drammatiche, con danni stimati per circa 70 milioni di euro.

Gli abitanti dell’isola hanno espresso la loro rabbia verso la produzione della serie e la Rai, richiedendo un risarcimento per i danni subiti e rifiutando l’idea di un’anteprima della serie organizzata per coinvolgere la comunità locale.