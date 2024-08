Powered by

Minori. In piazza Garofalo a partire dalle 21,30 si svolgerà la presentazione del nuovo libro di Francesco Del Pizzo “SperiAmo una Terra. Per una comunità della pace” edito da Nerbini (Firenze).

L’autore, di origini minoresi, alla luce delle scienze umane e sociali, partendo dai drammatici scenari socio-ambientali e di “guerra mondiale a pezzi”, pone l’attenzione su una serie di interrogativi di senso e prospettive di lettura. Termini come guerra, conflitto, pace e speranza sollecitano lo sguardo sulla necessità di creare paradigmi diversi per una vera rivoluzione della speranza che abbia come fondamento un’idea di ecologia integrale.

Il tema del linguaggio consente all’autore di allargare le maglie della riflessione verso la Politica, nella speranza di rifondare una comunità umana che nella solidarietà tra singoli riscopra la solidarietà con l’ambiente, con la natura con la casa comune – la nostra Terra – secondo l’interpretazione di papa Francesco che, geograficamente ed esistenzialmente, incita l’attenzione e la visione di un Mediterraneo come via di pace. La speranza diviene un cammino “nonostante” tutto, non facile ottimismo ma responsabilità di ciascuno e di tutti.

A dialogare con l’autore ci saranno il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Napoli Gaetano Castello, il presidente del “premio Amato Lamberti” di Napoli Nino Daniele, già sindaco di Ercolano, Gavino Nuzzo presidente della fondazione Campania Welfare (già fondazione Banco di Napoli). A moderare la presentazione Stefania Sorgente docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno.

L’incontro avrà al centro la significativa testimonianza di Salvatore Melluso sacerdote responsabile della casa della pace “don Tonino Bello” accompagnato da donne e bambini rifugiati di guerra che nella casa trovano riparo e accoglienza.

L’autore

Francesco Del Pizzo (1976) è docente di Sociologia e Dottrina Sociale della Chiesa presso la sez. S. Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, insegna storia e filosofia nei licei. È Membro dei gruppi di ricerca “Spiritualità” e “Giovani del Sud” dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto di Studi Superiori Giuseppe Toniolo di Milano. Coordina l’osservatorio socio-religioso e pastorale della Diocesi di Napoli, è presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Napoli. Collabora con il quotidiano “Avvenire”.

