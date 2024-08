Powered by

C’è la gara per l’affidamento dei lavori per la nuova scuola in via De Jusola. E’ quanto si evince dal documento pubblicato sull’albo pretorio del Comune costiero, redatto dall’Area Lavori Pubblici, Programmazione e Gestione del Territorio. Settore, quest’ultimo, guidato dall’Architetto Roberto Di Martino.

Si compie, dunque, un ulteriore step verso la realizzazione di un progetto particolarmente importante per il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico comunale, che avrà, senz’altro, anche un impatto rilevante in termini di riqualificazione urbana.

L’affidamento – come si specifica nel documento – sarà portato avanti mediante una procedura aperta, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il nuovo edificio sarà caratterizzato da una notevole resilienza al rischio sismico e punterà a rappresentare un riferimento anche per l’aggregazione della collettività nel comune costiero, andando, dunque, anche al di là del suo ruolo cui è naturalmente disposto.

Il tempo previsto per l’ultimazione dei lavori è di 910 giorni consecutivi dalla consegna del cantiere. L’importo dell’appalto è di 7.492.116,09 € più l’imposta sul valore aggiunto.

Le offerte potranno essere trasmesse in via telematica attraverso il portale gare Net4market entro e non oltre le 12 del 7 ottobre.

Determinante nel definire la futura situazione del plesso scolastico era stato il Decreto Dirigenziale n. 127 del 22 Febbraio scorso: la Regione Campania all’interno dei progetti regionale di edilizia scolastica denominato Scuola Viva in cantiere aveva approvato il finanziamento per 9.276.537,50 € del progetto “Torre Schola” presentato da Palazzo Mezzacapo.

“Grazie alla qualità dell’idea presentata, “Torre Schola” è stato infatti inserito e finanziato all’interno del parco progetti “Scuola Viva in cantiere” strumento di fondamentale importanza per le strutture scolastiche non a norma offerto ai Comuni dalla Regione Campania, a cui vanno i nostri ringraziamenti – aveva commentato all’epoca dell’approvazione del finanziamento il primo cittadino del comune costiero Antonio Capone – Tale risultato è un impegno mantenuto verso la Città di Maiori dal nostro governatore Vincenzo De Luca, colpito positivamente dal nostro Asilo Nido, l’Albero bambino, che ha tenuto a visitare di persona nei mesi scorsi“.

“Torre Schola è un’opera che è stata progettata, ri-progettata, modificata nelle numerose documentazioni preparate con passione e professionalità da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici di Maiori, guidato dall’Architetto Roberto Di Martino, che merita un grande plauso“, aveva aggiunto il primo cittadino del comune costiero.

“È un successo che rafforza il lavoro degli uffici comunali verso la cittadinanza nei diversi aspetti di crescita sociale e culturale della nostra Città ed è un impegno mantenuto nei confronti dei bambini e del loro domani: costruire una nuova scuola sostenibile, bella e aggregante. La più grande soddisfazione per me e per la mia amministrazione è quella di contribuire concretamente a rinnovare uno dei luoghi più importanti per i nostri studenti nella nostra Maiori – aveva concluso il sindaco Capone – È un atto di amore per offrire un futuro migliore ai nostri figli che avranno la possibilità di trascorrere gli anni della loro formazione in una struttura sicura e al passo con i tempi, con spazi adeguati allo studio, allo sport e al sano divertimento“.