Un inizio d’autunno all’insegna della mixology d’autore: itinerari del buon bere tra alberghi e cocktail bar della Divina. Apertura a Vietri il 22 ai Giardini del Fuenti, si chiuderà a Praiano e Positano il 28-29 dopo un lungo viaggio attraverso le bellezze della Costa d’Amalfi

Si svolgerà in Costiera Amalfitana la prima cocktail week italiana: dal 22 al 29 settembre, quella in programma sarà una settimana di appuntamenti dedicati alla mixology d’autore, organizzata da Paola Mencarelli, founder e creative director dell’omonimo format Italian Cocktail Weeks, con il Patrocinio del Comune di Ravello e del Distretto Turistico Costa d’Amalfi nei migliori Cocktail Bar e Bar d’Hotel di tutta la Costiera ed in collaborazione con i più importanti cocktail bar della Campania, per valorizzare la miscelazione di qualità dell’intera regione e diffondere la cultura del Bere Consapevole e Responsabile.

Si susseguiranno cocktail List dedicate, Masterclass, Aperitivi, Pop-Up Bar con i cocktail bar campani e Guest Shift con ospiti di fama nazionale e internazionale dedicata ad appassionati e conoscitori del settore, ma anche di iniziative culturali, attività ricreative ed experience indirizzate ad un pubblico di neofiti e pensate per avvicinare il grande pubblico alla mixology campana di qualità. Sarà messo a punto un vero e proprio itinerario tra i 25 Bar d’Hotel e i Cocktail Bar selezionati alla scoperta dei drink creati ad hoc per la manifestazione.

Per i 7 giorni di kermesse infatti ogni Cocktail Bar e Bar d’Hotel selezionato propone una Cocktail List ACCW24 esclusiva e con 3 tipologie di cocktail: Signature Cocktail: Un drink di libera creazione rappresentativo del cocktail bar; Cocktail RiEsco a Bere Italiano: Un drink dedicato al made in Italy con i prodotti italiani delle aziende che aderiscono a RiEsco a Bere Italiano; Cocktail Campania Felix: Un drink con materie prime e prodotti tipici del territorio campano.

Inoltre, i cocktail bar e i Bar d’Hotel ACCW24 ospitano i Pop-Up Bar dei più importanti cocktail bar della Campania. Saranno inoltre in calendario Guest Shift con ospiti italiani ed internazionali – con focus sui bartender campani che lavorano in Italia e all’estero. Nella kermesse giocheranno un importante ruolo anche gli Event Partner: Bar d’Hotel, Cocktail Bar e altre Location Esclusive che non presentano la Cocktail List ACCW24 ma che ospitano eventi. Grande novità di Amalfi Coast Cocktail Week è il calendario di eventi che durante la settimana si snoda nelle 9 principali destinazioni della Costiera: Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Amalfi, Furore, Praiano e Positano.

Mentre la Cocktail Week fiorentina, quella veneziana e quella ampezzana sono caratterizzate da iniziative e appuntamenti nei cocktail bar della città stessa, per Amalfi Coast Cocktail Week – come il nome stesso suggerisce – i cocktail bar e i bar d’hotel selezionati si trovano nelle varie località della Costiera. Durante la settimana tutti i cocktail bar selezionati propongono la cocktail list ACCW, mentre i vari eventi si svolgono secondo un calendario per giornate nelle principali località individuate dall’organizzazione. Sul sito ufficiale della manifestazione è possibile leggere il programma sempre aggiornato.

A dare il via alle danze Vietri sul Mare, con l’Opening Party di Domenica 22 Settembre, un Party esclusivo ai Giardini del Fuenti in collaborazione con Side-B Events e con il coordinamento di Antonio Ferrara, The Bar, Aman Venice. Una serata unica e imperdibile in una delle location più affascinanti e caratteristiche d’Italia, con i 48 migliori Cocktail Bar e Bar d’Hotel di tutta la Campania, un’area food ed un corner pizza con le eccellenze gastronomiche campane. Dalle 18 alle 24 la grande festa ai Giardini del Fuenti verrà accompagnata dalla musica di Yari Mostaccioli (Side-B Group), “offthecoast” (Side-B Group) e Luca Perfetti & Alessandro Rivello (Diagonal) Lunedì 23 e Martedì 24 sono dedicati a Cetara, Maiori e Minori. Maiori ospita nelle due giornate anche la Maestro Challenge, celebre competizione di bartender ideata da “The Maestro” Salvatore Calabrese, con il Party Finale previsto per martedì 24 Settembre. E’ stata la stessa Paola Mencarelli a invitare The Maestro a far slittare la sua competizione dal consueto mese di giugno a settembre, per dar vita ad un vero e proprio happening in Costiera. Mercoledì 25 e giovedì 26 Settembre la kermesse arriva a Ravello, per poi spostarsi ad Amalfi e Furore venerdì 27 e sabato 28 Settembre e a chiudere il tutto con la giornata finale di domenica 29 Settembre a Praiano e Positano