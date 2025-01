Powered by

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non arretra di un passo dopo la decisione del Governo di impugnare la legge regionale che consentirebbe il terzo mandato per i presidenti di Regione. Con determinazione, De Luca ha dichiarato: “Per me non cambia nulla. Andiamo avanti. La mia posizione resta ferma e non cambierà di una virgola.”

In una conferenza stampa, il governatore ha sottolineato che il suo impegno non è rivolto a ambizioni personali, ma alle necessità della popolazione campana: “Il mio punto di riferimento sono le famiglie, la gente comune e i problemi concreti che ogni giorno affrontano. Non mi interessano le logiche della politica romana.”

De Luca, con il suo consueto stile diretto, ha anche citato papa Giovanni Paolo II per lanciare un messaggio ai suoi avversari politici: “Forse hanno paura di De Luca e degli elettori. Non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza. Date ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.”

Il confronto tra il Governo centrale e la Regione Campania si preannuncia acceso, con il presidente deciso a proseguire la sua battaglia politica e istituzionale. La legge sul terzo mandato, che solleva questioni di legittimità costituzionale, resta al centro del dibattito, ma De Luca non sembra intenzionato a indietreggiare.