In attesa dell’inizio del Campionato previsto per i primi giorni di novembre, la formazione dell’Amalfi Coast Sambuco di Serie D fa il suo debutto assoluto sui campi in Coppa Campania contro i cugini dell’Asd Amalfi c5 di Mister Giuseppe Camera. I ragazzi di Mister Ruocco alla loro prima uscita ufficiale sono quindi chiamati ad un banco di prova importante dovendo subito affrontare un derby che non è mai una partita come tutte le altre. Sul campo si incontreranno tanti amici alcuni che fino a pochi mesi fa giocavano assieme, persone accomunate dalla passione per il futsal, gente di sport che in Costiera continua a far vivere queste belle realtà.

L’appuntamento è per domenica 20 ottobre ore 20 alla Polisportiva di Conca dei Marini.

“Siamo pronti per iniziare questa nuova avventura. – dice Mister Ruocco – Grazie al Presidente e alla società scenderemo in campo anche in Serie D. La voglia di fare bene è tanta e daremo tutto per onorare questa maglia che sta accomunando sempre più giovani e meno giovani. Le difficoltà sono sempre le stesse dovute agli impegni lavorativi ma i ragazzi vogliono dimostrare che la passione è più forte! Vi aspettiamo a Conca, sarà una serata importante per il futsal costiero.”