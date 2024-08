Powered by

Chi è Daniele Bartocci, giornalista, blogger, food manager, pluripremiato professionista del settore alimentare e personaggio televisivo, giudice del talent show Sky King of Pizza, eletto in questi mesi eccellenza italiana food a Montecitorio (premio 100 Eccellenze Italiane) e miglior giornalista sportivo italiano giovane alla cerimonia in memoria Renato Cesarini (premio Zona Cesarini).

Scopriamo la sua età, chi è la moglie, se ha figli e la sua biografia e carriera costellata da premi, successi e riconoscimenti internazionali tra sport e food, elementi fondanti del suo dna. Molteplici sono i settori dove si è sviluppata la carriera di Daniele Bartocci, oggi uno dei giovani personaggi più apprezzati nelle case degli italiani e volto tv del talent-show King of Pizza su Sky

Nome completo: Daniele Bartocci

Data di nascita: 26 giugno 1989

Luogo di nascita: Jesi (Ancona) – Regione Marche

Segno zodiacale: Cancro

Altezza: 183 cm

Peso: 75 kg

Nazionalità: Italiana

Attività Professionali: food manager, giornalista, personaggio tv, blogger, scrittore

Social: Facebook, YouTube e Instagram (Daniele Bartocci Channel)

Daniele Bartocci, biografia del giovane giornalista di Jesi: chi è il pluripremiato food manager

Daniele Bartocci, spesso ospite in rubriche radio e tv oltre che relatore e docente in convegni universitari, seminari e master, è un giornalista italiano di spicco, nato a Jesi (Ancona – Regione Marche) nel 1989, pluripremiato in vari ambiti, con una carriera ricca di successi, in particolare relativamente ai settori food and sport. E’ stato eletto tra i migliori neo-laureati dell’Univpm nel 2013 (Università Politecnica Marche, tra le più rilevanti secondo le recenti Classifiche Censis).

Sin da piccolo, con le nonne insegnanti e una famiglia di sportivi, una bella passione nei confronti del giornalismo: seguirà due strade parallele, quella dello sport e quella del food e alimentare, altro ambito di cui diventerà grande esperto. Bartocci Daniele ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi in giovane età, anno dopo anno, dai Le Fonti Innovation Leadership Awards internazionali di Milano alla Camera dei Deputati (100 Eccellenze Italiane 2023), oltre al premio Food and Travel Awards e una miriade di altri premi tra cui il premio miglior giornalista italiano giovane 2024 (Premio Renato Cesarini – Zona Cesarini), il premio Myllennium Award a Roma (inserito per due anni consecutivi tra i migliori talenti italiani del millennio, premiato dall’ex Ministro Spadafora e dal Presidente Coni Malagò nel 2020), il premio Giovanni Arpino (Inedito di Torino), la Top10 (migliori professionisti horeca) Bar Awards 22 a Milano, il premio Blog dell’Anno 2022, il riconoscimento a Excellence Food Innovation 23, il premio miglior blogger sportivo 2020, il premio speciale al Festival Nazionale Giornalismo e Racconto Sportivo, la Top3 Under 35 Coni-Ussi, il premio Campania Terra Felix, il Mimmo Ferrara, il Premio Cigana come miglior articolo sportivo, ecc. ecc, confermandosi ogni anno nella classifica migliori giornalisti italiani in circolazione.

Carriera di Daniele Bartocci: la partecipazioni a cerimonie e programmi TV e Radio

Daniele Bartocci è invitato negli anni in numerosi eventi, rubriche e palinsesti nazionali televisivi e radiofonici, consolidando la sua presenza nel panorama del food e dello sport. È stato negli anni relatore in diversi convegni e seminari universitari (anche Univpm, Unimc, Unibo e altri) e docente master comunicazione a Roma, ospite inoltre in una quantità industriale di cerimonie di premiazione, dove ha spesso ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro eccellente, affermandosi come uno dei giovani giornalisti più premiati d’Italia. Il suo curriculum mostra uno spiccato bagaglio professionale, skills e competenze da vero leader.

La vasta gamma di competenze professionali rendono Daniele Bartocci un giornalista completo e altamente rispettato, profondamente legato al connubio sport e food di cui ha parlato recentemente come esperto anche sul notiziario Tgcom24 oltre che su Radio 24, Radio Radio, Rtl 102.5, Sportitalia, Go-Tv, Rai Isoradio, Rtv38. Le sue doti includono non soltanto eccellenti qualità da talento della comunicazione, ma anche analisi e critica sportiva, analisi, reportistica food e grande senso di public speaking.

Grazie alla sua dedizione, gavetta, sacrifici e talento, Daniele Bartocci è riconosciuto e si è confermato negli anni come uno tra i migliori giornalisti italiani per la sua giovane età. Ha vinto innumerevoli premi nazionali, che attestano la sua eccellenza e il suo contributo significativo nel campo del giornalismo, nel mondo sport e food (dove si occupa da anni di sviluppo del business alimentare per un noto brand).

Il dna di Bartocci: eletto miglior giornalista sportivo italiano giovane ed eccellenza italiana food

Insomma, il nome di Daniele Bartocci è diventato emblema di qualità e cristallina competenza nei confronti del panorama del food e dello sport. E’ stato anche responsabile comunicazione di una società sportiva, negli anni di studi universitari, scrivendo per vari quotidiani cartacei e nazionali come Corriere Adriatico. La sua profonda dote di coniugare passione, rispetto del lettore, oggettività e professionalità gli ha permesso di emergere in settori altamente competitivi come food and sport.

Daniele ha saputo sfruttare la sua tenacia, motivazione da fuoriclasse e leadership precoce per narrare aneddoti avvincenti, grazie a un sapiente storytelling, facendo inoltre analisi e critiche costruttive, diventando un punto di riferimento per gli appassionati dello sport e del buon cibo, ma anche dello sport, eletto negli ultimi mesi miglior giornalista sportivo italiano giovane alla cerimonia illustre di commemorazione di Renato Cesarini (Zona Cesarini).

Anche sui social è molto seguito come Daniele Bartocci Channel, grazie al suo successo come volto tv nel programma Sky King of Pizza ideato da Dovilio Nardi, Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli che detiene ben otto Guinness World Record, con finale della scorsa edizione registrata al Castello Regina Margherita a Gressoney (Valle d’Aosta, storica dimora della Regina d’Italia). Bartocci, a pieno ritmo nella classifica dei migliori giornalisti italiani giovani, ha scritto altresì saggi pluripremiati e libro dal titolo ‘Happy Hour da fuoriclasse al barTocci” con focus esclusivo sul primo anno in Italia del ‘Re Mida’ di Julio Velasco. Un grande leader dello sport la cui carriera partì proprio dalla città natale di Bartocci, Jesi, terra della Regione Marche a cui Bartocci è molto legato. Da tempo il giornalista risulta frequentare anche Forte dei Marmi, meta vip, dove è ospite di importanti eventi fashion e lusso.

E’ in giuria, tra gli altri, al premio Spaghetti Arselle Award, eccellenza alimentare della Versilia, oltre che a King of Pizza su Sky e al premio Calciobidone (il nuovo ‘ambito’ e celebre Bidone d’Oro del Calcio). Le competenze di Bartocci non sono ovviamente limitate al settore dello sport e del food. Si è occupato infatti, nel corso della sua carriera, anche di finanza, cronaca, attualità e lifestyle. Non ultimo per ordine di importanza il premio eccellenza italiana food a Montecitorio nei mesi scorsi (100 Eccellenze Italiane Montecitorio – Camera dei Deputati)

Daniele Bartocci: matrimonio, moglie Martina e vita privata del giornalista nativo di Jesi

Per quanto concerne la vita privata di Daniele Bartocci, sembra essere piuttosto riservato. Né influencer, né food blogger: possiamo definirlo sincero e scrupoloso giornalista o meglio talentuoso manager del settore alimentare, premiato come eccellenza italiana food a Montecitorio nei mesi scorsi, alla presenza dell’On. Giorgio Mulè, insieme a Prof. Giorgio Calabrese, Paolo Bonolis e Gianluigi Buffon. Celebrato negli anni come talento anche da autorevoli riviste come Forbes, Dott. Bartocci si è sposato nel 2022 con Martina, con spezzoni del matrimonio glamour trasmessi in diretta nazionale radio e tv in una nota emittente italiana, alla presenza di illustri esponenti del panorama accademico e sportivo. La coppia vive in prossimità della Riviera del Conero; non risulta abbia figli per il momento. Sappiamo che lo zio di Daniele Bartocci è stato il primo vice-allenatore italiano di Julio Velasco in Serie A (Jesi Volley, 1983), mentre il cugino di Martina è Lorenzo Tarabelli, un campione internazionale di ballo.