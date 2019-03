Zuppa Inglese di Ernst Knam: la Sublime Ricetta del Pastry Chef della Tv

La zuppa inglese di Ernst Knam è un dolce abbastanza difficile, ma non per questo non si può provare a farlo a casa propria.

La zuppa inglese è un dolce che è stato “adottato” anche a dai Napoletani, tanto che è diventato uno dei dessert tipici del posto.

Tanti i maestri pasticceri che hanno provato a rifarla, a modo loro, con risultati anche straordinari.

Tra di essi c’è appunto il notissimo Ernst Knam, il pastry chef protagonista in tv a Bake Off Italia.



La sua versione l’ha presentata qualche anno fa proprio durante una delle puntate del programma.

La ricetta di Knam non è semplicissima, ma vogliamo invogliarvi a provare.

Eccola qui sotto.

Zuppa Inglese di Ernst Knam: la Ricetta del Pastry Chef di Bake Off Italia

Ingredienti per la tuile al cioccolato

50 g farina 00, 50 g zucchero semolato, 5 g cacao in polvere, 50 g latte fresco, 1 stecca di vaniglia.

Ingredienti per la marquise al cacao

70 g tuorli d’uovo, 70 g zucchero a velo, 150 gr albumi, 20 g zucchero a velo, 60 g cacao in polvere, 1 arancia, 20 g fecola di patate.

Ingredienti per il cake all’arancia con fave di cacao

250 g burro, 250 g zucchero semolato, 200 g uova intere, 150 g marmellata di arancia amara, 30 g panna fresca, 30 g distillato di arance, 200 g farina 00, 50 g farina di riso, 12 g lievito chimico, 60 g fave di cacao, 1 limone.

Ingredienti per la bagna

75 g alkermes, 75 g elisir di rose, 50 g zucchero di canna, 12 lamponi freschi.

Per l’elastic di alchermes: 125 g acqua, 75 g alchermes, 50 g elisir di rose, 10 g gelatina elastica.

Ingredienti per la salsa di lamponi

100 g purea di lamponi, 20 g elisir di rose, 1 g gelspessa.

Ingredienti per la mousse al cioccolato

100 g latte fresco, 10 g glucosio, 1 g gelatina in fogli, 190 g cioccolato 70%, 200 g panna fresca 35%, 1 stecca di vaniglia.

Ingredienti per la gelatina ai lamponi

100 g purea di lamponi, 20 g zucchero semolato, 10 g succo di limone fresco, 3 g gelatina in fogli.

Per completare: burro di cacao.

Preparazione tuile al cioccolato

Prendete tutti gli ingredienti e mescolateli in una ciotola con un cucchiaio, poi fate riposare in frigo per circa un’oretta.

Trascorso questo tempo, sulla teglia inserite uno chablon da pasticceria.

Sullo chablon distribuite il composto, in modo da creare due strisce lunghe 25 cm e larghe 1 cm.

Mettete in forno a 170 gradi per circa 7 minuti.

Sfornate e avvolgete queste strisce di cioccolato intorno ad un tubo di diametro 7 cm.

Conservate le strisce avvolte in un luogo asciutto.

Preparazione della marquise al cacao

I tuorli devono essere montati con 70 grammi di zucchero a velo.

Montate anche gli albumi con 20 grammi di zucchero a velo.

Unite questi due composti con il cacao e la fecola setacciati, insieme alla buccia di arancia grattugiata.

L’impasto ottenuto stendetelo su un foglio di carta da forno, messo già sulla placca da forno.

Cuocete in forno per 12 minuti circa a una temperatura di 220 gradi.

Fate poi raffreddare e formate dei cerchi con un coppa pasta.

Preparazione del cake all’arancia

Prendete burro e zucchero e montateli, poi unite le uova una alla volta, piano piano.

Dopo incorporate la marmellata, la panna e il distillato.

Unite quindi la farina, la farina di riso, il lievito, le fave di cacao e la buccia di limone grattugiata.

Mettete il composto in stampi rettangolari larghi 11 centimetri e lunghi 20.

Cuocere a 170 gradi per 25 minuti circa.

Fate raffreddare e tagliate a piccoli tronchi di 9 cm di lunghezza, 2,5 cm di larghezza e di altezza 2.

Preparazione della bagna

Prendete l’Alkermes e mescolatelo con l’elisir di Rose.

Bagnate con il liquido ottenuto i tronchetti che avete fatto prima.

Impanate poi gli stessi con lo zucchero di canna e caramellate con il cannello.

Preparazione dell’elastic di alchermes

Mettete gli ingredienti in un pentolino e portate a bollore.

Versate la gelatina ottenuto in un vassoio.

Tagliate delle strisce di 25 cm di lunghezza per 2,5 cm di larghezza, e fate raffreddare.

Preparazione della salsa di lamponi

Mescolare tutti gli ingredienti e tenere in fresco fino all’utilizzo.

Preparazione della mousse al cioccolato

Mettete la gelatina in fogli in acqua fredda.

Nel frattempo, montate la panna e scaldate il latte a 80 gradi, mescolandolo poi al cioccolato.

Unite la gelatina e il glucosio.

Mescolate bene il tutto, e unite la panna montata prima.

Versate il composto ottenuto in stampi a forma di cubo di 3x3x3 cm.

Chiudete con i cerchi di marquise che avete fatto prima.

Fate poi raffreddare, se potete, in abbattitore.

Una volta che si sarà raffreddata la mousse, spruzzatela con il burro di cacao.

Preparazione della gelatina ai lamponi

Un altro step per realizzare la zuppa inglese di Ernst Knam.

Mettete sempre la gelatina in acqua fredda, e fatela scioglia nella purea di lamponi, inserendo zucchero e succo di limone.

Versate anche questo composto in stampi a sfera da 15 mm, e fate raffreddare, in abbattitore se potete.

Togliete poi la gelatina dagli stampi e ritagliate sempre dei cubetti di mezzo centimetro.

Composizione del Piatto

Adesso che avete fatto tutto potete comporre la zuppa inglese di Ernst Knam.

Mettete due tronchetti sul piatto da portata, e sopra ognuno mettete 4 lamponi tagliati a metà.

Stendete sopra ciascun tronchetto il “nastro” di elastic di alchermes.

Vicino ai tronchetti adagiata la mousse e sulla mousse disponete la tuile al cioccolato e appoggiateci sopra un cubetto di gelatina di lamponi.

Ora siete pronti per servire le piccole delizie di zuppa inglese di Ernst Knam!