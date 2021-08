Italia verso la zona gialla a Ferragosto: ecco quali regioni rischiano

Quella che sta per arrivare potrebbe essere un Ferragosto amaro per l’Italia con diverse regioni che rischiano la zona gialla.

Secondo quanto riporta Fanpage, infatti, la crescita dei contagi potrebbe portare il Governo a prendere decisioni abbastanza drastiche.

Lo scenario peggiore, quello di nuove chiusure nel bel mezzo della stagione estiva, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

I contagi sono saliti oltre quota 6 mila al giorno e il tasso di positività si è attestato intorno al 2,7%. Ovviamente ci sono maggiormente a rischio e sono principalmente le località turistiche che hanno visto la crescita delle presenze e quindi anche l’incremento del rischio.

Secondo la stessa fonte le regioni che rischiano maggiormente di finire in zona gialla a Ferragosto sono: Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania e Calabria.

Per scongiurare questa ipotesi che sarebbe decisamente negativo per il comparto turistico, il Governo sta pensando di adottare zone rosse locali laddove al contagio alto sia associata una bassa percentuale di vaccinati con doppia dose, mentre la mobilità delle persone non protette dovrebbe essere limitata grazie all’introduzione del Green Pass.

Come ci si poteva attendere non sarà un Ferragosto come gli altri ma la speranza è che possa essere una giornata di tranquillità e serenità non solo per la Campania ma in tutta Italia.