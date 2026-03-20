Dall’Eccellenza alla Terza Categoria, un fine settimana ad alta intensità per le squadre della Costiera Amalfitana. Il prossimo fine settimana si preannuncia infuocato per gli appassionati di calcio della “divina” .Tra sabato 21 e domenica 22 marzo, il programma offre un mix perfetto di sfide cruciali per la classifica, sentitissimi derby locali e trasferte insidiose.
Eccellenza: Girone B sotto i riflettori
Il massimo campionato regionale entra nel vivo con tre match che promettono scintille. Si parte sabato alle ore 15:00 a Maiori, dove il Costa d’Amalfi riceve la Città di Solofra sul sintetico del “San Martino”. I costieri cercano punti pesanti per consolidare la propria posizione, ma i conciari sono cliente ostico per chiunque.
Domenica, invece, il testimone passa ad Angri e Agerola: al “Pasquale Novi”, l’US Angri ospita il San Vito Positano in una sfida dal sapore storico. I padroni di casa cercano disperatamente punti salvezza, i costieri l’aggancio alla zona playoff. L’ Agerola attende i Lions Montemiletto in casa per consolidare la propria attuale quarta posizione in classifica.
Il “Derby della Costiera” e gli appuntamenti di Prima e Seconda Categoria.
Momento più atteso per il territorio è senza dubbio il derby di Terza Categoria. Sabato alle ore 16:00, lo stadio “San Lorenzo” di Scala si vestirà a festa per Scala Calcio-Tramonti Calcio. La squadra di Tramonti alla ricerca di pesanti punti per continuare la propria rincorsa alla vetta sull’ostico campo di Scala
Non meno importanti gli impegni in Prima e Seconda Categoria: in Seconda Categoria (Girone H): Sabato alle 15:00, il Cetara Calcio in trasferta a San Valentino Torio contro l’Atletico San Valentino, mentre in Prima Categoria (Girone G): match domenicale a Tramonti. Alle 10:30, l’SC 85’ Tramonti sfida il Baronissi Calcio al “Franco Amato” in cerca di punti vitali per allontanarsi dalla zona playout.
Foto: Michele Abbagnara