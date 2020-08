Waris Dirie: ecco la vera storia che ha ispirato il film Fiore del Deserto

La storia di Waris Dirie ha ispirato il film Fiore del Deserto. Una storia di sofferenza che ha avuto un lieto fine.

Waris Dirie: chi è, età e storia vera che ha ispirato il film Fiore del Deserto

Waris Dirie è nata in un villaggio della Somalia probabilmente nel 1965 anche se la sua nascita non è registrata.

Vive in una famiglia di nomadi con dodici figli, subì l’infibulazione più o meno a cinque anni.

A circa 15 anni scappa a Mogadiscio per sfuggire ad un matrimonio combinato con un uomo di 60 anni.

Riesce a trasferirsi a Londra dove lavora come cameriera presso una zia. Infine lavora come donna delle pulizie in un ristorante. Un fotografo però la nota e dopo alcune resistenze la convince a posare per lui.

In seguito alla pubblicazione delle sue fotografie, viene sempre più frequentemente chiamata da fotografi famosi e da riviste specializzate.

Inizia quindi una carriera di modella che la porta a essere una delle donne più apprezzate dagli stilisti più famosi.

Oggi Waris Dirie è la portavoce ufficiale della campagna dell’ONU per eliminare le mutilazioni femminili.

La storia della sua vita, come detto, ha ispirato un bellissimo film diretto da Sherry Hormann, si tratta del Fiore del Deserto.