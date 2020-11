Vladimir Luxuria è stata una delle conduttrici, opinioniste e personaggi televisivi più conosciuti e amati del piccolo schermo.

Chi è Vladimir Luxuria: età, fidanzato, carriera, vita privata e curiosità

Vladimir Luxuria è lo pseudonimo di Wladimiro Guadagno, nato a Foggia nel 1965. La sua attività artistica inizia nella sua città natale dove organizza feste al “Dirty Dixy Club”.

Si trasferisce a Roma nel 1985 per studiare Lingue e letterature straniere all’università. Nella capitale inizia la carriera di attrice, usando come proprio valore caratteristico la sua ambiguità sessuale.

Nel 1991 ottiene una parte nel film “Cena alle nove”, di Paolo Breccia. In questo periodo partecipa attivamente al movimento per i diritti dei gay.

Nel 1994 è tra gli organizzatori del primo “Gay pride”. Negli anni successivi Vladimir Luxuria intensifica la propria attività civile, collaborando con diversi quotidiani come “L’Unità” e “Liberazione”, oltre che con network radiofonici come Radio Capital e Radio DeeJay.

Nel 1991 ottenne la sua prima parte in un film, Cena alle nove, diretto da Paolo Breccia. In quel periodo, secondo quanto dichiarato in un’intervista, si prostituì per un breve periodo, “al fine di reperire i mezzi di sostentamento necessari e mantenersi nella capitale”.

Nel 1997 ottiene una piccola parte nel film di Carmine Amoroso intitolato Come mi vuoi, che la vede recitare al fianco di Enrico Lo Verso e Monica Bellucci. Contemporaneamente prosegue la sua attività di attrice di cinema e, a partire dagli anni 2000, di teatro. A teatro porta diversi spettacoli di cui è anche autrice. Dal 2001 al 2003 gira i teatri italiani con il musical Emozioni, diretta da Sergio Japino e in cui recita insieme con Sabrina Salerno e Ambra Angiolini.

Gli anni Duemila

Dal 1999 al 2005 è stata ospite fissa del Maurizio Costanzo Show in onda su Canale 5 e ha partecipato anche come ospite nel programma di LA7 Markette – Tutto fa brodo in TV. Nel 2006 ha condotto, insieme con Valeria Bilello, il programma televisivo One Shot Evolution e partecipa al nuovo album discografico postumo della cantautrice Giuni Russo.

Nel 2008 partecipa come concorrente della sesta edizione de L’isola dei famosi di cui fu vincitrice; parteciperà anche alle edizioni del 2011 e del 2012, prima nei panni di opinionista e poi di inviata.

Nel 2013 conduce la seconda puntata di Colorado su Italia 1 con Paolo Ruffini, per poi passare a LA7 conducendo Fuori di gusto insieme con Fede & Tinto. Nel 2014 è opinionista della tredicesima edizione del Grande Fratello e l’anno dopo partecipa nel ruolo di giurata a Miss Italia e conduce su Deejay TV la prima edizione de L’isola di Adamo ed Eva.

E’ospite nel 2016 è ospite al Grand Hotel Chiambretti su Canale 5, mascherata da Crudelia De Mon, mentre dal 2017 è opinionista alla dodicesima edizione de L’isola dei famosi con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Inoltre dall’autunno 2017 diventa opinionista fissa dei programmi di punta di Canale 5 come: Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Nel 2018 è ospite in alcune puntate di Stasera tutto è possibile, condotto da Amadeus. Nell’autunno dello stesso anno è tra i concorrenti di Tale e quale show, condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1. Nel dicembre 2018 partecipa come ospite misterioso alla serata speciale a favore di Telethon de I soliti ignoti condotto da Amadeus.