Vittorio Grigolo è uno dei coach del serale di Amici. Porterà agli allievi della scuola di canale 5 tutto il suo sapere.

In particolare per i cantanti sarà un punto di riferimento visto che la sua è una carriera da vera star internazionale.

Vittorio Grigolo Amici: chi è, età, moglie e carriera del coach

Vittorio Grigolo è nato ad Arezzo il 19 febbraio 1977. La storia del suo avvicinamento alla musica è quasi incredibile.

Aveva solo sei anni, quando accompagnando la madre dall’oculista, sentì suonare il padre dell’oculista, nello scantinato adiacente, l’Ave Maria ed iniziò a cantarla a sua volta.

Ha iniziato a studiare canto nella Schola Puerorum cantorum della Cappella Sistina sotto la direzione del maestro Domenico Bartolucci.

E’ riuscito a farsi notare sin da piccolissimo, aveva solo 13 anno quando ha avuto la possibilità di cantare con Luciano Pavarotti nella parte del pastorello nella Tosca al Teatro dell’Opera di Roma.

A seguirlo e farlo debuttare è stato il maestro Danilo Rigosa grazie al quale partecipa debuttando in L’elisir d’amore nel circuito lirico provinciale veneto.

Da questo momento la carriera di Vittorio Grigolo prende il volo. Si fa conoscere grazie alla sua voce da tutto il mondo. Con i suoi tour ha girato i più importanti teatri del mondo e ha partecipato ai musical più conosciuti come Il barbiere di Siviglia, Così fan tutte, L’elisir d’amore, La traviata, Rigoletto.

Nel 2009 con un nuovo contratto discografico Sony Classic esce nel 2010 l’album “The Italian Tenor” accompagnato da un tour di concerti.

Arriva anche il debutto alla Scala di Milano dove interpreta Romeo in Roméo et Juliette di Gounod. Veste i panni del Duca di Mantova per il film televisivo Rigoletto a Mantova in diretta live e prodotto dalla Rai lavorando insieme a Plácido Domingo nei panni di Rigoletto.

Ha aperto i giochi Olimpici Speciali di Atene cantando con Alkistis Protopsalti la canzone tema dell’evento.

L’esperienza ad Amici

Si è messo in luce, ovviamente non solo per le sue doti canore che l’hanno fatto conoscere e amare in tutto il mondo, ma in particolare per quelle umane.