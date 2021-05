Oggi 31 Maggio la Chiesa Cattolica celebra la Visitazione della Beata Vergine Maria.

Visitazione della Beata Vergine Maria: storia e tradizione della Festa del 31 maggio

Maria, dopo aver saputo di aspettare un bambino, si mette in viaggio per raggiungere la cugina Elisabetta e lo fa con una carovana di pellegrini che si recano a Gerusalemme, attraversando la Samaria e raggiunge Ain-Karim, in Giudea, dove abita la famiglia di Zaccaria.

Secondo quanto riportato dal sito Santi e Beati, la presenza del Verbo incarnato in Maria è causa di grazia per Elisabetta che, ispirata, avverte i grandi misteri operanti nella giovane cugina, la sua dignità di Madre di Dio, la sua fede nella parola divina e la santificazione del precursore, che esulta di gioia nel seno della madre.

Maria rimane presso Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista, attendendo probabilmente altri otto giorni per il rito dell’imposizione del nome. Accettando questo computo del periodo trascorso presso la cugina Elisabetta, la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria è una celebrazione di origine francescana.

Sarebbe stato più logico collocarne la memoria dopo il 25 marzo, festa dell’Annunciazione, ma si volle evitare che cadesse nel periodo quaresimale.

La festa venne poi estesa a,tutta la Chiesa latina da papa Urbano VI per propiziare con la intercessione di Maria la pace e l’unità dei cristiani divisi dal grande scisma di Occidente. Il sinodo di Basilea, nella sessione del 10 luglio 1441, confermò la festività della Visitazione, dapprima non accettata dagli Stati che parteggiavano per l’antipapa.

PRATICA

Sull’esempio di Maria proponiamo di essere umili e caritatevoli verso il prossimo.

PREGHIERA

Deh! Signore, accorda ai tuoi servi il dono della grazia celeste, affinchè come il parto della B. Vergine fu loro principio di salvezza, così la solennità della sua Visitazione aumenti la loro pace.

MARTIROLOGIO ROMANO

Visitazione della beata Vergine Maria ad Elisabétta.