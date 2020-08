Vincenzo De Luca:”Quasi nessuno indossa la mascherina e i controlli sono assenti”

Nella sua solita conferenza del venerdì, Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione per quanto l’emergenza Covid-19.

Il governatore della regione Campania ha richiamato tutti ad avere un maggiore senso di responsabilità.

“In Campania il 95% dei cittadini non la indossa ed è scioccante l’assoluta scomparsa delle unità di controllo del rispetto delle ordinanze. A questo punto era meglio non farla per evitare di screditare l’immagine delle istituzioni. Sarebbe stato più logico effettuare controlli mirati sui locali della movida e sanzionare chi non rispetta le regole. Da lunedì si prepara a riaprire il Covid Center a Napoli centro ed a Loreto Mare. Dobbiamo attenderci il ritorno di pazienti sintomatici. Abbiamo riscontrato inoltre che la carica virale dei bambini, anche quelli asintomatici, è fortissima. Questo vuol dire che la capacità di contagiare è enorme”.

Per quanto concerne la riapertura dell’anno scolastico, De Luca ribadisce ancora una volta il suo punto di vista:”Per quanto riguarda l’apertura dell’anno scolastico potrei dire parole pesanti. Noi sapevamo che avremmo avuto problemi nella preparazione degli edifici scolastici. Siamo stati gli unici a dire che avremmo dovuto aspettare l’ultima settimana di luglio per prendere una decisione”.