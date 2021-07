Vincenzo De Luca tra i governatori più amati d’Italia. Lo dice il “Governance Poll”

Vincenzo De Luca è tra i governatori più amati d’Italia. A riferirlo è il “Governance Poll”, realizzato da Noto Sondaggi per IlSole24Ore che viene pubblicato ogni anno.

Secondo il sondaggio De Luca è al terzo posto nella classifica dei governatori più amati d’Italia: per gli italiani il governatore della Campania si posiziona al terzo posto con il 59% dei voti.

Luca Zaia e Antonio Decaro si confermano anche nel 2021 gli amministratori locali dal più elevato indice di gradimento in Italia, rispettivamente con il 74% dei consensi per il presidente della Regione Veneto e con il 65% per il sindaco di Bari.

Ancora, per quanto riguarda i governatori, si segnala lo scatto di Stefano Bonaccini (Emilia Romagna) che, con una crescita dell’8,6%, raggiunge quota 60% e scalza dal secondo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia), che condivide il terzo gradino del podio con Vincenzo De Luca (Campania).

Per quanto riguarda invece i sindaci le cose non vanno affatto bene per il primo cittadino di Napoli che scende ad occupare uno degli ultimi tre posti in classifica insieme a Salvo Pogliese (Catania, 30% dei consensi), Luigi de Magistris (Napoli, 35%) e Leoluca Orlando (Palermo, 39%).

Beppe Sala si ferma per la prima volta sotto al 50% occupando un opaco 81° posto (-2,7%), mentre le sindache Cinque Stelle Virginia Raggi (Roma) e Chiara Appendino (Torino) coabitano alla casella numero 94 con il 43% di gradimento, con la Raggi che cala del 24,2% e l’Appendino dell’11,6%.

Voti a favore invece per Clemente Mastella (Benevento), che arriva alla fine del primo mandato da sindaco con un solido 59,5%.