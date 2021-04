Vincenzo De Luca: “Per avviare la stagione turistica vaccineremo il personale alberghiero della costiera”

Nel consueto appuntamento del venerdì, Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione per quanto concerne l’emergenza Covid-19 in Campania.

Il Governatore ha sottolineato che nei piani della Regione c’è quello di dare il via alla stagione turistica vaccinando gli operatori del settore alberghiero.

“Per aprile vorremmo vaccinare le isole: Capri, Ischia, Procida per avviare la campagna turistica, poi del personale alberghiero della costiera, poi le zone industriali della regione“.

Sulla questione vaccini in Campania, De Luca nel corso della sua diretta facebook si è espresso così.

“Sul fronte vaccini non abbiamo avuto scavalco di categorie professionali. Abbiamo vaccinato con doppia dose tutto il personale sanitario: un dato eccezionale perchè vuol dire che abbiamo ospedali sicuri. Risultati eccellenti anche per gli ultra 80enni. Abbiamo avviato il lavoro sui pazienti fragili. In Campania abbiamo 235mila vaccini in meno rispetto al Lazio che ha la stessa popolazione della Campania. Speriamo di immunizzare la popolazione entro l’estate al massimo inizio autunno per non trovarci dinanzi a vaccini che non serviranno per eventuali nuove varianti. Per questo i tempi di vaccinazione sono decisivi“.