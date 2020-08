Vietri sul Mare: mascherina obbligatoria anche all’aperto. “Alcuni cittadini sono in quarantena”

Anche il sindaco del comune di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto.

Una scelta che per altri paesi della Costiera Amalfitana è stata presa già nei giorni scorsi, anticipando di fatto il provvedimento preso dal governo.

E’ bene chiarire che in questo caso la mascherina è obbligatoria a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Il sindaco di Vietri sul Mare ha informato i cittadini tramite un messaggio pubblicato sulla propria pagina facebook:«Al momento non ci sono casi di cittadini residenti a Vietri, abbiamo però richiesto una serie di tamponi per alcuni nostri concittadini che al momento sono in quarantena fiduciaria. Per maggior precauzione ho emanato l’ordinanza n. 41 del 18/08/2020 nella quale è previsto l’obbligo dell’uso delle mascherine su tutto il territorio comunale per tutte le 24 ore della giornata, fino al 30/08/2020, nei luoghi nei quali non vi sia la possibilità di distanziamento interpersonale e vi sia rischio di possibili assembramenti».