Vietri sul Mare piange Luca Noviello, vittima di un incidente stradale

Luca Noviello, il giovane di Vietri sul Mare vittima di un incidente stradale la scorsa settimana non ce l’ha fatta.

Il giovane era a bordo del suo motorino quando, per cause ignote, è caduto al suolo, proprio sul tratto di strada che collega Salerno al paese porta della Costa d’Amalfi.

Nonostante i soccorsi e la corsa verso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il cuore di Luca ha smesso di battere ieri.

A rendere nota la scomparsa del giovane il primo cittadino di Vietri sul Mare che ha scritto: «Sono quelle notizie che non vorresti mai ricevere, purtroppo Luca non ce l’ha fatta, l’intera cittadinanza vietrese si raccoglie vicino al dolore della famiglia».

Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra cui quello dei Boys Vietri Since 2021 che scrivono: “Non esistono addii per noi, sarai ovunque noi saremo”. Nei giorni scorsi, poi, gli amici avevano affisso anche uno striscione di incoraggiamento a Luca nei pressi della villa comunale.

«L’U.S. Salernitana 1919, la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito Ciro Noviello, Amministratore Unico di Autosele, sponsor partner della Salernitana, per la tragica scomparsa del figlio Luca» – scrive invece la Salernitana sul suo account ufficiale.

Un giorno hanno chiesto a Papa Francesco, cosa dire quando si ha di fronte una persona che soffre o che ha subito una perdita incommensurabile? Occorre stare in silenzio, stringere forte una mano, o se possibile abbracciare la persona per far sentire forte tutto il proprio amore. Francesco fratello di Luca ha giocato per noi alcuni anni condividendo vittorie e sconfitte, gioie e delusioni, la sua famiglia ci è stata sempre vicino, aiutandoci e supportandoci sempre. Viviamo con immensa tristezza questo momento tremendo, e dal più piccolo atleta del minibasket a quello della prima squadra, a noi coach e dirigenti, tutti ci stringiamo forte attorno a questa famiglia,a Francesco per far sentire in silenzio tutta la nostra condivisione a questa immane tragedia” – questo invece il messaggio di cordoglio del Coach Mimmo Apicella per tutti gli atleti coach e dirigenti del G. S MINORI COSTA D’AMALFI.