Vietri Cultura: al via il bando del V Concorso internazionale di poesia per studenti

Pubblicato il bando del V Concorso internazionale di poesia per studenti “Poesis – Vietri sul Mare”, edizione 2019. La manifestazione è a cura dell’associazione culturale “La Congrega Letteraria” e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune, affidato a Giovanni De Simone.

I giovani partecipanti, gratuitamente e a tema libero, si contenderanno l’alloro vietrese a suon di versi; il giudizio verrà affidato nelle autorevoli mani di una giuria composta da professori ed esperti. I premi – tutti in ceramica – verranno realizzati dagli artisti dello studio Fabrĭca.

«La manifestazione a carattere culturale si inserisce nella vasta programmazione del Poc Campania ‘Vietri Cultura’ – ha detto l’assessore De Simone – Coniughiamo questo evento alla bellezza e alla produttività del nostro territorio: non a caso abbiamo scelto di far realizzare i premi in ceramica e non a caso la manifestazione si organizza in un periodo di bassa stagione, che ci vede pronti ad accogliere con entusiasmo l’arrivo dei finalisti e dei loro eventuali accompagnatori».

La cerimonia di premiazione è infatti prevista agli inizi di ottobre 2019. Sommando i partecipanti delle scorse edizioni del concorso – i giovani poeti e le loro famiglie che hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con questo premio prestigioso – sono oltre un migliaio tra studenti italiani e stranieri ad essere entrati in rapporto con la cittadina costiera, che vede amplificare notevolmente la diffusione della propria immagine di paese dell’accoglienza.

Per informazioni Ufficio Informagiovani Vietri sul Mare: tel. 089 763864 | 089 763856 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:30 alle 12:30)