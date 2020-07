Vie del Mare: ripristinati i collegamenti anche con Minori. Ecco gli orari Salerno-Costiera Amalfitana

Ripristinati i collegamenti via mare anche con Minori. Da oggi 7 luglio, infatti, si potrà sbarcare anche nel piccolo borgo costiero visto che sono stati ultimati i lavori di manutenzione del pontile.

Dallo scorso 4 luglio Travelmar ha ripreso il servizio di collegamento da e per Salerno con la Costiera Amalfitana.

Si tratta di un supporto fondamentale per gli spostamenti nella Divina, in particolar modo per non appesantire il traffico sulla statale 163.

Saranno moltissime le corse che consentiranno a turisti e pendolari di spostarsi senza problemi, ammirando la Costiera Amalfitana dalla prospettiva più suggestiva, ovvero il mare.

I traghetti partiranno da Salerno con fermate a Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano. Di seguito gli orari entrati in vigore dal 4 luglio.