Vie del Mare: 1 e 2 maggio corse speciali tra la Costiera Amalfitana, Salerno e Capri

Riprendono il 1° e il 2 maggio, in modo straordinario, i collegamenti della compagnia marittima Alicost da Salerno, piazza della Concordia, e Amalfi verso l’isola di Capri. Delle corse eccezionali per salutare la primavera e VolareViaMare verso l’estate, ormai alle porte.

Si partirà dunque sabato 1° e domenica 2 maggio, da Salerno alle ore 9.00 e dal porto di Amalfi alle ore 9.30 in direzione Capri; con rientro dall’isola azzurra alle ore 16.25.

“Sono corse eccezionali – spiegano i dirigenti aziendali – create per il week end di maggio, per permettere agli operatori dell’isola e i tanti pendolari di essere supportati in vista delle prime riaperture di hotel e ristoranti. E’ l’augurio a noi tutti di vivere una boccata d’aria fresca e di normalità, in queste prime settimane con la Campania in zona gialla”.