Costiera Amalfitana, Vie del Mare: i nuovi orari Travelmar in vigore dal 16 settembre

A partire da domani 16 settembre entreranno in vigore i nuovi orari per quanto riguarda i collegamenti via mare della Travelmar da Amalfi per Salerno e Positano e viceversa. Diverse novità in vista dell’autunno.

Anche quest’anno le vie del mare hanno lavorato alacremente, portando in Costiera un numero davvero molto elevato di turisti con la conseguente congestione del traffico veicolare sulla Statale 163 Amalfitana.

Le vie del mare rappresentano infatti un importantissimo e indispensabile mezzo per tutti gli abitanti della Costa d’Amalfi e per i numerosi turisti diretti o provenienti anche da Salerno o dalle isole maggiori del napoletano.

Di seguito gli orari in vigore a partire dalla giornata di domani lunedì 16 settembre 2019.