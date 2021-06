Viabilità: partono i lavori sulla Sp2 Maiori – Tramonti – Corbara

Prendono finalmente il via i lavori previsti nel progetto per il miglioramento della Strada Provinciale S.P. 2, arteria nevralgica che mette in collegamento i comuni della Costiera Amalfitana con l’Agro nocerino – sarnese.

Il progetto – che coinvolge ben quattro Comuni (Maiori, Tramonti, Corbara e Sant’Egidio di Montalbino), per un totale di 21 km di asse viario, intende compiere un’impresa titanica: migliorare la viabilità in termini di sicurezza nonché la qualità della vita urbana delle città coinvolte.

Sollecitando l’intervento dell’Ente Provincia e delle Amministrazioni interessate, il Comune di Tramonti predispose l’accordo da presentare alla Regione Campania per ottenere il finanziamento di 7,9 milioni di euro per il rifacimento della tratta stradale. Acquisita l’adesione e nominato “ente capofila” nell’esecuzione dei lavori ha seguito con i propri uffici tutto l’iter tecnico-amministrativo per arrivare a cantierizzare l’opera progettata.

Il puntuale lavoro svolto dagli uffici preposti ha consentito che giungessero al termine gli adempimenti burocratici che permetteranno l’avvio dei cantieri e il celere completamento dei lavori nel pieno rispetto delle tempistiche.

I lavori riguarderanno nello specifico la pulizia delle cunette, il rifacimento dei muretti e dei guardrail di protezione, il rifacimento del manto stradale con la relativa e importante segnaletica, sia orizzontale che verticale.

“Dopo anni di disagi, la realizzazione dell’intervento era più che mai necessaria. Siamo convinti che la crescita economica e sociale di un paese passa per il miglioramento delle sue infrastrutture e, con questo progetto, aggiungiamo un importante tassello al quadro di miglioramento del nostro territorio. Effettuare la manutenzione della S.P. 2 equivale a dare sicurezza ai tanti cittadini di Tramonti e di tutta la Costiera Amalfitana che la percorrono.

Il nostro paese, come tutti i paesi della Costiera, ha bisogno di infrastrutture sicure ed efficienti per continuare ad attrarre turisti da ogni parte del mondo. L’auspicio è che la collaborazione e condivisione che ha contraddistinto gli Enti facenti parte

dell’accordo sia un modello da percorrere per altre importanti iniziative di interesse generale della Costiera Amalfitana in tema di dissesto idrogeologico e manutenzione di altre arterie stradali (S.P. 1). Questa esperienza che ha permesso di ottenere fin qui degli eccellenti risultati può sicuramente essere annoverata come esempio di best practice della Pubblica Amministrazione ed è soprattutto la dimostrazione che la collaborazione coordinata fra diverse Istituzioni permette di attuare pienamente i principi di efficacia ed efficienza che sono alla base dell’azione amministrativa.”

Questo è quanto dichiarato dal Sindaco Domenico Amatruda che ha ringraziato la Regione Campania, nelle persone del Presidente Onorevole Vincenzo De Luca e del Consigliere Delegato ai Trasporti Onorevole Luca Cascone, per aver creduto nella progettazione e finanziato l’opera con la somma di euro 3 milioni, utilizzando risorse FSC 2014-2020, la Provincia di Salerno e per essa il Presidente Ingegnere Michele Strianese, il Consigliere delegato alla viabilità Antonio Rescigno e il responsabile dell’ufficio Tecnico Domenico Ranesi, per la preziosa e utile collaborazione nonchè i vari sindaci e i tecnici dei

comuni interessati per le attività poste in essere dall’opera in questione.

Il Sindaco esprime la soddisfazione per aver portato a compimento una grande opera per l’intero territorio con l’attività tecnico-amministrativa dell’ente che rappresenta.