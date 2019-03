In queste settimane è sempre presente all’Isola dei Famosi e in tutte le trasmissioni legate al relity di Canale 5, periamo di Veronica Maccarone.

Ultimamente è spesso nei salottini televisivi di Mediaset per parlare dell’avventura del marito, per sostenerlo e spingerlo più avanti possibile.

Veronica Maccarone: chi è, età, e lavoro della moglie di Kaspar Capparoni

Veronica Maccarone è nata a Catania il 6 giugno del 1983. Sin da piccola ha mostrato la sua passione per il mondo della moda.

Sfilava tra le mura di casa e sceglieva i vestiti e gli outfit da indossare per le varie occasioni. Una passione che si è portata dentro come quella per lo spettacolo e la danza.

A soli 15 anni inizia a lavorare come indossatrice sempre in Sicilia per la precisione a Catania. Una volta raggiunta la maggiore età si trasferisce nella patria della moda, ovvero Milano.

Entra, poi, nel mondo dello spettacolo, prima come schedina nel programma “Quelli che il calcio” e a seguire ha il privilegio di far parte del bagaglino.

Nel 2010 sposa l’attore Kaspar Capparoni con il quale ha avuto due figli: Alessandro e Daniel.

Una relazione stabile e duratura. I due hanno raccontato di sostenersi a vicenda e di continuare ad amarsi come il primo giorno.

Come detto in precedenza, in queste settimane ha partecipato a tantissime trasmissioni televisive che parlavano e discutevano proprio del reality di Canale 5.

Oltre che nella diretta dell’Isola dei Famosi, spesso è stata anche nel salottino di Mattino 5, con Federica Panicucci, e Pomeriggio 5, da Barbara D’Urso.

Presto potrebbe sbarcare in Honduras per fare una sorpresa al marito che dovrà vedersela al televoto con l’altro sospeso, ovvero Stefano Bettarini. Giunti a questo punto, infatti, c’è spazio solo per uno dei due sull’Isola dei Famosi, staremo a vedere cosa accadrà e come reagirà l’attore quando la rivedrà.