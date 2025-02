Powered by

In collaborazione con la casa editrice Départ pour l’image, venerdì 14 febbraio alle 18:00, Marea Art Project presenterà il libro fotograco “IUZZA – Goliarda Sapienza” con l’autrice e fotografa Francesca Todde.

Todde ha sviluppato un progetto intorno all’immaginario della scrittrice siciliana Sapienza, autrice de L’Arte della Gioia e di Appuntamento a Positano, che ha frequentato a lungo la costiera amaltana tra gli anni ‘50 e ‘70.

In seguito a una residenza artistica realizzata in collaborazione con Imma Tralli e Roberto Pontecorvo di Marea Art Project, Francesca Todde, attraverso i suoi scatti, restituirà le tracce fotograche e la relazione dell’autrice con la Costiera amaltna, ripercorrendo i luoghi vissuti e narrati dall’autrice, anche grazie al dialogo con Angelo Pellegrino, vedovo ed erede della scrittrice.

L’evento rientra in Echoing Public Program, il programma di appuntamenti gratuiti connessi alla residenza artistica Echoing, progetto diretto da Marea Art Project, nanziato dall’Unione Europea e attuato dal Goethe-Institut. L’appuntamento è alle 18:00 al Centro Culturale Pane di Praiano. Si ringrazia il Distretto Turistico per la concessione dello spazio.

Il libro fotografico “IUZZA – Goliarda Sapienza” di Francesca Todde

“IUZZA – Goliarda Sapienza” di Francesca Todde è la storia di un incontro, di una traversata notturna per mare alla ricerca di Goliarda Sapienza. Iuzza è l’affettuoso nomignolo con cui la scrittrice viene chiamata da bambina in Sicilia, dove nasce nel 1924. L’imperfetta simmetria che intreccia la sua vicenda biograca alle sue opere è abitata da presenze invisibili: la vitalità della sua avventura letteraria ha l’aspetto del tesoro ripescato dal naufragio. A partire dall’insieme di romanzi, poesie, racconti, lettere e testimonianze, IUZZA si snoda come un viaggio intimo mosso dalle forze antagoniste che sovvertono la natura delle forme trasformando la parola in immagine.

La sequenza delle fotografare è scandita in sette parti e procede per deviazioni temporali, richiami testuali e concatenazioni di eventi. Ognuna è il risultato di un confronto obliquo con la sua mancanza, in una sorta di dialogo telepatico attraverso lo spazio vuoto che amplifica la percezione delle connessioni emotive. Le fotografe di Francesca Todde appaiono come panorami interiori, spazi animati ai conni incerti della memoria. Il suo sguardo in camera sembra affacciarsi su dei deserti andirivieni seguendo l’ombra dei passi no all’origine, che è bambina e ancestrale, animale e minerale: le immagini sono impronte attraversate dal presentimento che il corpo sia dovunque.

Goliarda Sapienza e la potenza trasformatrice della sua scrittura

Partigiana, anarchica ed anticipatrice delle questioni di genere, Sapienza conobbe in vita l’ospedale psichiatrico, fu sottoposta all’elettroshock e nì in carcere per furto di gioielli. Dal dopoguerra attrice per il teatro e il cinema, in sodalizio artistico con Citto Maselli, suo compagno di vita per 18 anni, diviene parte attiva della produzione cinematografica del tempo. Sono anni di spensieratezza ed agio economico, viaggi e lunghi soggiorni in Costiera Amalfitana e in particolare a Positano, dove trova il suo “mare di sostituzione” che le ricorda quello dell’infanzia a Catania, come racconterà nei romanzi autobiografici usciti a partire dal 1967.

L’imperfetta simmetria che domina l’opera e la vita di Sapienza è anche la forma che assume il progetto fotografico. Il passato è continuamente ricostruito nel presente, in un gioco di nte realtà e vere contraddizioni che costituiscono l’ossatura del lavoro di Sapienza tra auto-ction e universalità del soggetto.»

L’autrice e fotografa Francesca Todde

Francesca Todde è una fotografa e graphic designer con sede a Milano. Lavora principalmente su progetti personali a lungo termine. Ha co-fondato con l’artista Luca

Reffo la casa editrice Départ Pour l’Image. Il lavoro di Todde è stato esposto in mostre personali e collettive in Europa. Nel 2021 il suo lavoro è stato selezionato per Circulation(s), festival della giovane fotografa europea e per Cortona on the Move. Nel 2022 ha realizzato una retrospettiva alla Fondazione Manuel Rivera Ortiz di Arles. Nel 2024 la mostra personale IUZZA. À propos de Goliarda Sapienza è stata ospitata al Centre Photographique Rouen Normandie, a cura di Raphaëlle Stopin.

Le sue immagini sono state pubblicate su riviste e giornali tra cui Le Monde, The British Journal of Photography e Financial Times. Il suo primo libro A Sensitive Education, un’indagine sulle possibilità di empatia tra specie diverse, è stato pubblicato nel gennaio 2020. Il suo secondo libro IUZZA. Goliarda Sapienza è stato pubblicato nel luglio 2024. I suoi libri sono stati inclusi in piattaforme fotografiche come Conscientious Photography Magazine di Jörg Colberg, Collector Daily e American Suburb X.

Informazioni Pratiche

L’evento è gratuito e la prenotazione richiesta. L’appuntamento è al Centro Culturale Pane in via Casa Rispoli a Praiano (SA). L’orario d’inizio è alle ore 18.00. È consigliabile prendere posto alle 17.45. In caso di imprevisti, è richiesta la cancellazione per lasciare libero il posto e non perdere la possibilità di assistere a eventi futuri. Per maggiori info chiama il +39 350 047 0811 o scrivi a [email protected]. MAREA ART PROJECT è il progetto di ricerca e di residenze artistiche internazionali della Costiera amalfitana. Nasce come opportunità di dialogo e di ampliamento degli sguardi sulla costiera, che da luogo di fruizione passeggera, torna a essere spazio dinamico di creazione artistica contemporanea.