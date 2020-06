Varato dal Governo il Family Act: bonus, assegno e tutte le altre misure previste

E’ stato presentato in serata dal premier Giuseppe Conte il Family Act, una misura voluta dal Governo per sostenere le famiglie italiane in grave difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.

Secondo quanto riportato da Repubblica il Family Act prevede un assegno per ciascun figlio a carico, regole più chiare per i congedi parentali, contributi che arrivano a coprire anche l’intera retta degli asili nido, agevolazioni fiscali per aiutare le giovani coppie a pagare l’affitto della casa.

Tra gli altri punti fondamentali il contributo per le rette di nidi e materne anche al 100%, il congedo per i neo papà che sale a dieci giorni, congedi usati anche per andare a parlare con i professori e un’indennità integrativa per le mamme in rientro da congedo.

L’assegno universale per tutti i nuclei familiari con uno o più figli è assegnato secondo gli indicatori Isee a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 18 anni e dal secondo figlio in poi ha una maggiorazione del 20%.

Secondo quanto scrive il sito del Corriere tra le altre misure previste anche il riordino di bonus e aiuti previsti finora. E aiuti nuovi per i figli che studiano all’università. Ecco quindi detrazioni delle spese universitarie, dai libri ai canoni di affitto. E per le giovani coppie sotto i 35 anni vengono previste detrazioni per l’affitto della prima casa.