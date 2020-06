Valerij Gergiev e l’Orchestra del Teatro Mariinskij inaugurano il Ravello Festival 2020

Sarà Valerij Gergiev ad aprire il Ravello Festival 2020 con un concerto dell’Orchestra del Teatro Mariinskij organizzato in collaborazione con il Festival di Ravenna dove il maestro salirà sul podio domani sera.

A Ravello Gergiev si riunirà dunque alla sua orchestra, in formazione ridotta per il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e per la quale non era stato possibile prevedere fino a

questo momento l’arrivo in Italia.

Ad annunciarlo il direttore artistico Alessio Vlad: “La Fondazione Ravello ed io siamo orgogliosi di poter avere, per la ripartenza, uno degli artisti più legati al festival ”.

Il concerto è in programma il 28 luglio. Era proprio il fine luglio del 2005 quando Gergiev fu protagonista, assieme all’orchestra e al coro del Teatro Mariinskij, di una due giorni indimenticabile per Ravello e il suo festival sul palco del Belvedere di Villa Rufolo.

Nel 2018 il ritorno a distanza di 13 anni. Come non citare infine, la direzione del Parsifal in forma di concerto del 1997 con solista Placido Domingo.

La programmazione del festival, dopo il concerto d’apertura, proseguirà per tutta l’estate e

l’autunno per accompagnare un’auspicata destagionalizzazione delle attività turistiche come

concordato tra il Comune di Ravello e la Regione Campania.